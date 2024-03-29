Хвороба Альцгеймера може бути заразною: що з'ясували вчені

Дослідники кажуть, що захворювання нервової системи може передаватися за певних умов.

Нове дослідження відкрило потенційні шляхи передачі хвороби Альцгеймера. Під час експериментів на мишах з'ясувалося, що спадкова форма неврологічного захворювання може передаватися між людьми під час донорства кісткового мозку, пише Gizmodo.

Попри те, що така передача хвороби, ймовірно, трапляється вкрай рідко, вчені вважають, що необхідно провести додаткові дослідження.

Дослідження провели вчені з Університету Британської Колумбії. Вчені зосередилися на вивченні клітин, які виробляють білок-попередник амілоїду (АРР). Це білки, які виконують кілька важливих завдань в організмі та можуть перетворюватися на бета-амілоїд — білок, який відіграє ключову роль у розвитку хвороби Альцгеймера. У мозку в людей із цією хворобою накопичується неправильно згорнута версія бета-амілоїду, яка утворює злиплі відкладення, звані бляшками.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Більша частина випадків хвороби Альцгеймера спричинена кількома факторами, такими як вікові зміни в мозку. Але також існують і спадкові мутації, які підвищують ризик розвитку захворювання в більш ранньому віці.

Деякі з цих мутацій пов'язують із геном, який відповідає за вироблення АРР у клітинах. Ці клітини були виявлені не тільки в мозку, а й у всьому організмі, включно з кістковим мозком. Тому команда вчених на чолі з імунологом Вілфредом Джеффрісом вирішили з'ясувати, чи можуть ці клітини викликати хворобу Альцгеймера.

"Ми задалися питанням, чи може спадкова форма хвороби Альцгеймера з'явиться у мишей після того, як їм зроблять ін'єкції кісткового мозку від хворої миші", — каже Джеффріс.

Отримані результати засвідчили, що "мутований ген у донорських клітинах може передаватися і викликати хворобу Альцгеймера. Вчені підтверджують, що навіть здорові люди можуть піддатися ризику зараження таким шляхом.

Інша група вчених знайшла докази того, що хвороба Альцгеймера може передаватися між людьми, хоча й тільки за дуже рідкісних і специфічних умов, таких як донорство зараженого людського гормону росту, витягнутого з трупного мозку (така практика давно припинилася). Ризик же передачі спадкової форми хвороби Альцгеймера під час трансплантації кісткового мозку реальний, але не надто великий.

Нагадаємо, вчені виявили нове джерело хвороби Альцгеймера. Нове відкриття може повністю змінити наш підхід до лікування і розуміння цього та інших нейродегенеративних захворювань.