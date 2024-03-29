Хитрий доісторичний павук прикидався іншою комахою: кого він копіював і навіщо

Дивовижну комаху було знайдено в скам'янілій смолі в Колумбії.

Попри те, що павуки вселяють жах у людей, у дикій природі їхня репутація не настільки сильна. Річ у тім, що для більшості хижаків, павуки є скоріше смачними ласощами, а не загрозою. Іноді, це змушує павуків вдаватися до дуже дивовижних стратегій виживання, пише Discover Magazine.

Нове дослідження показало, що деякі павуки виявляють справжню віртуозність у тому, як захищаються від хижаків. Наприклад, деякі з них видають себе за більш грізних комах — мурах. Така стратегія досить поширена, як показують скам'янілості.

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У новій статті вчені проаналізували екземпляр схожий на мураху, але з'ясували, що зіткнулися з першим прикладом того, як павук зімітував мураху. Дивовижна комаха застрягла в скам'янілій смолі кілька мільйонів років тому.

"Мурахи — ідеальні кандидати, якими павуки можуть прикинутися. Якщо павук буде схожий на мураху, найімовірніше, його ніхто не зачепить", — каже палеобіолог з Університету штату Орегон Джордж Пойнар.

Наука знає про подібні випадки ще з 1800-х років, коли павуки маскуються під мурашок, щоб захистити себе від хижаків.

"Багато тварин вважають мурах неприємними на смак і навіть небезпечними. Мурахи досить агресивні у своєму захисті. У них сильний укус, а також жалюча отрута, і вони можуть закликати на допомогу десятки своїх товаришів по гнізду. Водночас у павуків немає настільки сильного захисту, і вони одинаки, що робить їх уразливими для хижаків", — пояснює Пойнар.

Попри те, що сьогодні вчені описали понад 195 видів подібних мурашок-міміків, що мають назву мірмарахни, у літописі скам'янілостей вони зустрічаються не так часто.

Павук з Колумбії, знайдений Пойнаром, фактично, є першим прикладом павука, що імітує мураху, якого знайшла в скам'янілій смолі.

Зразок, застиглий у викопній смолі під назвою копал, являє собою новий вид під назвою Myrmarachne colombiana.

Учені не змогли датувати смолу, щоб не пошкодити павука, але матеріал, у якому він застряг, перебуває на середній стадії переходу в повноцінний бурштин. Це означає, що вік зразка може сягати 3 млн років.

Нагадаємо, вчені пояснили, чому тарантули такі волохаті. Тарантули використовують своє "волосся" для виконання дуже різних завдань.