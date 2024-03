Пісні стали злішими і дурнішими: вчені проаналізували музику за останні 40 років

Дослідники кажуть, що слухачі віддають перевагу простішим і агресивнішим текстам пісень.

Дослідження показало, що слова в піснях у таких стилях, як реп, кантрі, поп, R&B і рок, стали істотно простішими, частіше повторюваними та злішими, пише Independent.

Робота вчених показала, що в реп-піснях зростання гніву і негативних емоцій було найвищим. Найнижче зростання агресії спостерігалося в піснях у стилі кантрі.

На думку одного з авторів дослідження Єви Зангерле з Інсбрукського університету в Австрії, агресія в піснях стала більш поширеною, тому що музика відображає суспільство, глибші зміни в культурі.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Зангерле разом із колегами проаналізували тексти 12 тис. англомовних пісень, випущених у період із 1980 по 2020 роки. Також було проаналізовано перегляди сторінок цих пісень на онлайн-платформах текстів пісень.

Команда дійшла висновку, що загалом тексти пісень стали простішими та зрозумілішими.

"За останні 40 років ми стали свідками переходу від купівлі платівок у крамницях до можливості обирати із сотень мільйонів пісень на потокових платформах. Це також вплинуло на спосіб споживання музики", — вважає Зангерле.

Аналіз також показав, що кількість різноманітних слів, які використовуються в сучасних піснях, суттєво зменшилася, особливо серед реп- та рок-пісень.

Можливо, така ситуація могла скластися через зміну відтворення музики, приміром, зі зростанням попиту на музику, яка б грала як фон.

Зангерле наводить як приклад пісню Брюса Спрінгстіна 1973 року Spirit In The Night, текст якої доволі складний, водночас на зворотному боці списку стоїть хіт Майлі Сайрус 2019 року Slide Away. У пісні слова набагато простіші й частіше повторюються.

З часом тексти пісень також стають більш емоційними та особистими. Приміром, у R&B, поп і кантрі зростає використання емоційно негативних текстів. У реп-піснях збільшується кількість як позитивних, так і негативних емоцій.

При цьому вчені з'ясували, що тексти старих рок-пісень мають більшу популярність, ніж нові. Але для стилю кантрі все інакше. Це може вказувати на те, що слухачі року віддають перевагу текстам зі старих пісень, а слухачі кантрі можуть віддавати перевагу текстам з нових пісень.

"Це свідчить про те, що для репу, року і кантрі тексти відіграють більш виражену роль, ніж для інших жанрів, і що інтерес слухачів до текстів виходить за рамки самого музичного споживання", — підсумували вчені.

Нагадаємо, було знайдено найстарішу пісню, яка повністю збереглася, що відомо про "Епітафію Сейкіла".