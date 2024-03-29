"Побачать" навіть сліпі: сонячне затемнення зможуть відчути люди з вадами зору

Незвичайні розробки вчених дадуть змогу тисячам незрячих людей побачити подію, що відбувається раз на кілька століть, уже у квітні.

8 квітня по всій Північній Америці пройде повне сонячне затемнення, яке подарує унікальне видовище: місяць на короткий час повністю закриє сонце. Тепер ця подія стане доступною навіть для сліпих і слабозорих людей завдяки інноваційним пристроям, які перетворять враження від затемнення на звукові й дотикові. Ці пристрої будуть доступні на різних громадських заходах, щоб кожен мав змогу насолодитися красою затемнення та відчути на собі силу технологій, які в майбутньому змінюватимуть життя хворих, пише The Columbian.

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Юкі Хетч, слабозорий старшокласник і комп'ютерник-початківець із NASA, особливо радий можливості скористатися LightSound Воx — пристроєм, що перетворює світлові зміни затемнення на звуки. Ця технологія дає змогу таким людям, як Хетч, "почути" затемнення, до того ж різні звуки відображатимуть різні стадії цієї події. Прилад LightSound розробили в співпраці між сліпою астрономкою Вандою Діас-Мерсед і астрономкою з Гарварду Еллісон Бієрілою. Вперше пристрій було презентовано під час затемнення 2017 року, його використовували під час наступних затемнень, а під час майбутнього затемнення планують розповсюдити щонайменше 750 пристроїв по всій Мексиці, США та Канаді.

На додаток до слухових відчуттів тактильні технології дозволять людям відчути затемнення за допомогою таких пристроїв, як планшет Cadence. Цей інноваційний планшет, розроблений компанією Tactile Engineering, використовує ряди точок, які піднімаються й опускаються, імітуючи рух Місяця по Сонцю, що дає змогу відчути затемнення на практиці. Такі навчальні заклади як Школа для сліпих і дітей зі слабким зором штату Індіана вже включили цю технологію у свої навчальні програми, даючи змогу студентам брати участь у подіях, пов'язаних із затемненням, у більш тактильний спосіб.

Мінь Ха, менеджерка з допоміжних технологій у Школі для сліпих імені Перкінса, вперше використовує пристрій LightSound у бібліотеці школи у Вотертауні Фото: AP Photo/Mary Conlon

Ці зусилля підкреслюють важливість того, щоб зробити астрономічні події доступними для всіх, незалежно від їхніх зорових можливостей, а також наблизитися до створення комфортнішого повсякденного середовища для людей із обмеженнями. Використовуючи звук і дотик, ці пристрої не тільки збагачують враження від затемнення для сліпих або людей зі слабким зором, а й втілюють у реальність слова, згідно з якими "дива неба мають бути доступні всім". Такий інклюзивний підхід не тільки розширює коло учасників наукових спостережень, а й підкреслює творчі можливості технологій щодо подолання проблем у повсякденному житті людей-інвалідів, гарантуючи, що такими подіями, як сонячні затемнення, зможуть насолоджуватися всі члени суспільства.

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