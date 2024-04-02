Китайський учений, який сидів за редагування немовлят, знову в лабораторії

Хе Цзянькуй був засуджений за редагування генетичного коду трьох дітей. Тепер він вийшов на свободу і продовжує експерименти з редагуванням генів.

У 2018 році світ жахнувся від експериментів ученого-біолога Хе Цзянькуй з Китаю, який використовував техніку редагування генів CRISPR, щоб змінити генетичний код кількох людських ембріонів. Пізніше вони народилися дітьми в китайських сім'ях, пише Futurism.

Такі експерименти викликали масовий резонанс, а вчені, фахівці з етики та регулювальні органи назвали те, що сталося, "кричущим науковим та етичним упущенням".

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Після широкого розголосу, 2019 року вченого засудили до 3 років позбавлення волі за порушення медичних норм.

Тепер же, після звільнення з в'язниці, вчений відновив дослідження з редагування людських ембріонів.

У своєму свіжому інтерв'ю для японського видання Mainichi Shimbun, Цзянькуй заявив, що скоро світ зіткнеться зі зростаючим попитом на "дизайнерських немовлят".

"Ми будемо використовувати утилізовані людські ембріони та дотримуватися як внутрішніх, так і міжнародних правил", — пообіцяв учений.

Також він спростував чутки про те, що продовжує свою роботу із сестрами-близнючками, які народилися 2018 року після того, як Цзянькуй відредагував їхні гени в спробі зробити стійкими до ВІЛ.

Водночас учений заявив, що продовжує працювати над способами лікування генетичних захворювань, як-от м'язова дистрофія Дюшенна та спадкова хвороба Альцгеймера. Для цього він використовує метод редагування генів у людських ембріонах.

Після виходу з в'язниці китайський дослідник виступав минулого року в Кембриджі, штат Массачусетс. Але тему своїх досліджень учений не поспішає розкривати. У березні 2023 року Цзянькуй мав виступати в Оксфордському університеті, але в останній момент скасував виступ.

"Я відчуваю, що ще не готовий ділитися своїм досвідом останніх трьох років", — написав тоді вчений в одній із соцмереж.

Під час більш закритого віртуального заходу з біоетики Цзянькуй також відмовився відповідати на будь-які запитання, пов'язані з його діяльністю.

Навіть в останньому інтерв'ю японському виданню Цзянькуй не обговорював свої останні дослідження.

Він повідомив, що дівчатка-близнюки, а також третя відредагована дитина, яка народилася 2019 року, "абсолютно здорові й не мають проблем із розвитком".

Цзянькуй назвав результати свого скандального експерименту перспективними.

"У генах дітей не було жодних сторонніх мутацій, тільки медичні, що свідчить про те, що редагування геному безпечне. Я пишаюся тим, що допоміг сім'ям, які хотіли здорових дітей", — заявив китайський дослідник.

На запитання з приводу критики його досліджень, учений визнав, що його експерименти були "поспішними" і не став вдаватися в подробиці.

Нагадаємо, 2018 року Хе Цзянькуй заявив, що відключив ген під назвою CCR5, який дає змогу ВІЛ проникнути в клітину.