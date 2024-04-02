Вигадано найкращий спосіб покинути Сонячну систему і потрапити в міжзоряний простір

Автори дослідження представили найкращі маршрути для виведення космічного корабля за межі сфери впливу Сонця.

Уся Сонячна система оточена гігантською бульбашкою, яка складається із заряджених частинок, які випускає Сонце. Ця бульбашка називається геліосферою і деякі вчені вважають, що саме тут знаходиться межа Сонячної системи. Тож, якщо люди захочуть полетіти на космічному кораблі в міжзоряний простір, то потрібно подолати цю межу. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Frontiers in Astronomy and Space Sciences, запропонували найкращі маршрути для виходу з геліосфери, пише IFLScience.

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Геліосфера захищає планети Сонячної системи, космічні апарати і телескопи, та й людей від небезпечного космічного випромінювання. Але досі вчені достеменно не знають, яку форму має геліосфера, а також який її справжній розмір. Хоча назва цієї бульбашки передбачає, що вона має сферичну форму, не всі вчені з цим згодні. Одні вважають, що геліосфера має еліптичну витягнуту форму і схожа на м'яч для регбі, а інші вважають, що вона нагадує круасан, тобто має серповидну форму.

Визначити точну форму об'єкта неймовірно складно, якщо перебувати всередині нього. Автори дослідження вважають, що без такої місії вчені залишаються подібно до риб в акваріумі, які намагаються зрозуміти, який вигляд має їхнє місце проживання зовні. Тому вчені з'ясували, куди краще відправити новий космічний апарат, щоб зрозуміти природу геліосфери і побачити її з іншого боку з міжзоряного простору.

Вчені вважають, що космічне випромінювання впливає на форму геліосфери і робить її спрямованою в один бік. Є передня частина геліосфери в напрямку руху Сонця, де геліосфера найближче до нашої зірки. А ще є хвіст, який йде далеко в космос.

Майбутня місія міжзоряного зонда спрямована на подорож за межі Сонячної системи Фото: IFLS

3 роки тому вчені пропонували відправити міжзоряний зонд під кутом 45 градусів від передньої частини гелісофери, як оптимальний маршрут для виходу із Сонячної системи і дослідження геліосфери. Але автори нового дослідження з цим не згодні.

Вчені розрахували шість можливих траєкторій польоту космічного апарату і з'ясували, що для виходу з геліосфери зонду доведеться слідувати шляхом, що перетинає її хвіст. Це призведе до найкращого уявлення про геліосферу. Тобто маршрут через через фланги буде чудовим місцем для вивчення міжзоряного простору і отримання кращого уявлення про форму геліосфери.

Два космічні апарати, "Вояджер-1" і "Вояджер-2" уже перебувають у міжзоряному просторі, і вони стали першими зондами, які перетнули геліосферу. Зараз вони перебувають на відстані приблизно 24 млрд км від Землі. Але ці апарати не можуть виявляти плазмову активність Сонця і не можуть надати жодної інформації про геліосферу.

Вчені вважають, що космічний апарат, який прослідує за розробленим маршрутом, зможе подолати відстань до 60 млрд км, а протягом багатьох десятиліть — до 150 млрд км. Автори дослідження припускають, що такий зонд зможе працювати протягом 50 років і надасть цінну інформацію про геліосферу. Тепер залишилося, щоб NASA схвалило таку місію і виділило фінансування.

Як уже писав Фокус, NASA відправить під час повного сонячного затемнення три ракети. Вчені відправлять ракети у верхні шари атмосфери Землі, коли частина нашої планети зануриться в повну темряву.

Нагадуємо, що згідно з новим дослідженням, зірки , що вибухають із темної матерії , можуть підтвердити теорію 47-річної давності, як уже писав Фокус.