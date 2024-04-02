Врятували від паралічу: паралізований чоловік став на ноги завдяки новому методу лікування

Пошкодження спинного мозку є важкою і невиліковною травмою, яка часто приковує людей до інвалідного візка, проте новий винахід учених зумів змінити стан справ.

Через сім років після того, як унаслідок нещасного випадку на серфінгу чоловіка паралізувало від шиї вниз, він домігся неймовірних успіхів на шляху до одужання завдяки новому методу лікування стовбуровими клітинами, розробленим у клініці Майо. Застосовуючи інноваційний підхід, лікарі використовували стовбурові клітини, взяті з жиру шлунка чоловіка, збільшили їхню кількість у лабораторії до 100 мільйонів, а потім ввели їх назад, але вже в хребет. Це лікування дало йому змогу не тільки знову стояти і ходити, а й самостійно виконувати повсякденні справи, чого він навіть не уявляв собі після нещасного випадку, пише ABC News.

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Дослідження клініки Майо, в якому брали участь потерпілий чоловік — Кріс Барр і ще дев'ять осіб, показало багатообіцяючі результати: у сімох пацієнтів збільшилася м'язова сила і посилилися органи чуття. Це клінічне випробування, проведене під керівництвом доктора Мохамада Байдона, знаменує собою обнадійливий прогрес у лікуванні травм спинного мозку, даючи багатьом людям надію на повернення руху в їхнє життя. Незважаючи на те, що троє пацієнтів не відреагували на лікування, позитивні результати більшості з них показали явний потенціал нового методу.

Успіх цього лікування є результатом дослідження першої фази, розпочатого ще 2018 року і спрямованого на вивчення ефективності та безпеки терапії стовбуровими клітинами при травмах спинного мозку. Тоді семеро пацієнтів, які взяли участь у дослідженні, продемонстрували прогрес за шкалою порушень Американської асоціації спінальної травми (American Spinal Injury Association Impairment Scale), що використовується для оцінки рівня функціонального відновлення організму після травм. Терапія стовбуровими клітинами може стати значним кроком уперед у нейрохірургії та лікуванні травм спинного мозку, тим паче, що наразі не існує схвалених FDA методів лікування подібних станів, кажуть автори.

Необхідні подальші дослідження, щоб зрозуміти, як саме стовбурові клітини сприяють відновленню в разі травм спинного мозку, але перші результати, безсумнівно, обнадіюють, вважають дослідники. Шлях Барра від паралічу до ходьби ілюструє не тільки потенціал терапії, а й важливість постійних досліджень та інновацій у сфері лікування серйозних травм.

Раніше Фокус писав про те, що нові стовбурові клітини відкрили шлях до безпечної трансплантації серця. У минулому приживлені стовбурові клітини викликали небезпечні серцеві ритми, що робило терапію стовбуровими клітинами ризикованою пропозицією для пацієнтів з інфарктом міокарда та серцевою недостатністю.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.