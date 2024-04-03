Ненаситний дракон і мстивий Зевс: як стародавні цивілізації пояснювали затемнення

Історики кажуть, що стародавні культури мали своє бачення того, що відбувається в небі.

Протягом тисячоліть сонячні затемнення вселяли в людей хвилювання та жах. Тому стародавні культури в усьому світі, від мая до греків, складали свої міфи та легенди, пов'язані із затемненням, пише Space.com.

"Будь-хто, хто дивиться в небо, добре розуміє, що Місяць закриває Сонце. Але стародавні культури мали зовсім інший погляд на світ природи", — каже професор антропології та астрономії в Університеті Колгейт у Нью-Йорку Ентоні Авені.

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Серед більшості стародавніх культур була поширена думка про те, що в небі відображаються минулі, теперішні та майбутні події на Землі. Приміром, мая вважали, що відстань у просторі та часі є однією величиною, тому погляд далеко в космос був свого роду порталом у майбутнє.

Мая інтерпретували затемнення, як Місяць, що пожирає Сонце. Вони переносили канібалістичні практики своїх предків, які були заборонені пізнішими законами мая.

"Для мая затемнення знаменувало собою те, що порядок завжди перебуває під загрозою виходу з рівноваги", — зазначає Авені.

Але мая були не єдиними людьми, які вважали, що Місяць пожирає Сонце. Згідно з давньокитайською міфологією, дракон намагався проковтнути Сонце. Через це люди виходили на вулиці і били в барабани, щоб відігнати дракона. В одному із записів того часу йдеться про те, що 2134 року до н.е. імператор почув какофонію на вулицях, спричинену затемненням. Імператор був обурений тим, що двоє його придворних астрономів не передбачили цю подію, тому наказав їх обезголовити.

Стародавні греки вважали, що затемнення є проявом невдоволення богів. Навіть саме слово eclipse (затемнення, — ред.) походить від грецького слова "ekleipsis", що означає "залишити" або "кинути".

"Немає нічого, крім надії, нічого, що можна було б назвати неможливим, нічого дивовижного, оскільки Зевс, батько олімпійців, створив ніч з полудня, приховуючи світло сяючого сонця, і великий страх обійняв людей", — писав поет Архілох про сонячне затемнення 647 року до н.е.

Сучасна наука допомагає нам зрозуміти, як і коли відбуваються затемнення, але стародавні культури підходили до космосу з принципово іншого погляду, ніж ми. Вони зверталися до природи, щоб зрозуміти людське суспільство.

Нагадаємо, NASA відправить під час повного сонячного затемнення три ракети. Вчені відправлять ракети у верхні шари атмосфери Землі, коли частина нашої планети зануриться в повну темряву.