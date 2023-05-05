Конкурс на посаду голови АРМА: деякі учасники використовують брудні технології проти конкурентів

Наразі увага суспільства прикута до АРМА — органу, що керує величезною кількістю арештованих активів. Це багатомільярдні активи як в Україні, так і за її межами, передає УНІАН.

Олена Дума, кандидатка на посаду голови АРМА, викривач корупції, в інтерв’ю "Дело" відмітила особливу роль агентства, яка полягає в тому, що орган починає працювати як тільки є подія злочину: розшукує, допомагає накласти арешт та робить все, щоб майно було збережене, не втратило своєї вартості та приносило дохід через управління або реалізацію.

"За 30 років незалежності України вкрадено, виведено за кордон, незаконно привласнено, продано-перепродано, реорганізовано або спеціально збанкрутовано, продано за низькими цінами багатомільярдні активи", — вважає кандидат на посаду Голови АРМА Олена Дума.

Юристка впевнена, що агентство працює непрозоро і що діяльність АРМА зараз призводить до недоотримання державою багатомільйонних доходів.

Особливо у воєнні часи роль АРМА важко переоцінити, тому воно врешті-решт має отримати гідного та незалежного керівника, оскільки вже понад два роки його очолює тимчасово в. о. голови, що, є порушенням законодавства.

Олена Дума має досвід боротьби та необхідні професійні навички для створення справді прозорого, незалежного та ефективного органу для боротьби як з внутрішнім, так і з зовнішнім ворогом для повернення активів державі.

31 березня пройшов конкурс на посаду голови АРМА. У ньому взяла участь й Олена Дума. Варто відзначити, що результати кандидатки приголомшили присутніх: їй вдалося без жодної помилки пройти тест за рекордно короткий час – 10 хвилин.

Дума вважає що конкурс був проведений на європейському рівні, але, на жаль, не всі кандидати наразі ведуть доброчесну боротьбу і використовують брудні технології проти більш успішних кандидатів.

"Мета такої війни – вибити з конкурентного середовища будь-якими методами, створити у членів конкурсної комісії враження про мою невідповідність або недоброчесність", – впевнена Олена Дума.

Але, на відміну від опонентів, Олена Дума збирається гідно, законно, чесно відповісти опонентам.

"Я не дозволю паплюжити моє ім’я, та, певна річ, спростую всю поширену інформацію", – відмічає викривачка корупції.