$10 мільйонів для перемоги: як допомога OLX повертає до життя

Україна малими і великими кроками наближається до перемоги. На цьому нелегкому шляху допомога кожного надзвичайно важлива – лише так ми можемо швидко й ефективно приступити до відновлення країни.

Соціально відповідальні бізнеси нині не стоять осторонь. Так само команда OLX Ukraine, вивчивши діяльність благодійних фондів України, заходилася активно допомагати найбільш ефективним та корисним із них, зокрема локальним фондам "Твоя Опора", "КОЛО", БФ Сергія Притули — проєкт "NEST". І лише зараз, реалізувавши на потужному гуманітарному фронті низку успішних проєктів, вирішила прозвітувати про найважливіші з них.

Мобільний медичний центр

Українці на деокупованих територіях переживають нині гуманітарну катастрофу. Зруйновані життя, знищені й пограбовані будинки, відсутність зв’язку і можливості возз’єднатися із родинами, а ще — набуті й задавнені хронічні хвороби, брак повноцінного медичного обстеження і лікування. Розуміючи, що тією чи іншою мірою з часом можна задовольнити більшість потреб, благодійники заходилися працювати у напрямку, з яким не можна зволікати – наданні медичної допомоги.

Так повстав мобільний медичний центр, що надає основні послуги з охорони здоров’я на територіях з пошкодженою медичною інфраструктурою. Найперше ідея "Медичного десанту" виникла у генерального продюсера Ukrainian Fashion Week Володимира Нечипорука з першими звістками про звільнення міст і сіл. Ініціативу підхопив благодійний фонд "Коло" спільно з OLX.

*Автори фото — The Ukrainians

OLX Ukraine виділили кошти на машину "швидкої", апарати УЗД і ЕКГ, гінекологічні гаджети та інше необхідне обладнання. З’явилася добре обладнана мобільна амбулаторія, яка переїжджає та надає основні медичні послуги людям, які пережили окупацію. Завдяки мобільному медичному центру лише в Київській та Чернігівській областях, у тих населених пунктах, де наразі немає доступу до лікарень через війну, пацієнти отримали більш як 1100 консультацій лікарів.

Революційне загоєння ран

Максимально зберегти кінцівки після поранень без компромісів у питанні здоров’я воїна – основне завдання лікарів великих і малих шпиталів по всій країні. Задля цієї мети лікарі все активніше працюють з VAC-обладнанням. Воно у 2-3 рази прискорює загоєння при важких ранах і пошкодженнях тканин.

У відділенні травматології Київської міської клінічної лікарні №1, куди доставляють поранених з передової, стверджують, що до 2022 року VAC- або вакуумну терапію застосовували не більш як кілька разів на рік, нині ж без неї не обійтися, адже українці масово зазнають серйозних ушкоджень.

Вакуумну терапію використовують при відкритих переломах та великих за площею дефектах мʼяких тканин, аби зберегти кінцівку. Сама технологія нескладна: на поверхню рани накладають губку, накривають її плівкою та приєднують до апарата. Апарат створює негативний тиск у рані, за рахунок якого збільшується притік крові до зони уражень, тож тканини починають стягуватись. Це дає змогу швидше "закрити" рани і підготувати до пересаджування шкіри або інших етапів лікування.

*Автори фото — The Ukrainians

Очільник відділення травматології Київської міської клінічної лікарні №1 Олександр Мартинчук вакуум-терапії віддає 80% заслуги в уникненні ампутації кінцівок. Його лікарня — на другому місці після військового шпиталю за кількістю військових, яких тут лікують. Лише через відділення травматології пройшло 138 поранених – і, завдяки VAC-терапії, — жодної ампутації.

Фонд "Коло" за підтримки компанії OLX минулого року передав 142 апарати і розхідників на шість місяців у лікарні по всій країні. Загалом же задекларована передача 400 апаратів вакуумної терапії з комплектом витратних матеріалів. Благодійники добре знають, що без фондів медзаклади у невеликих містах, особливо прифронтових, такого лікування дозволити собі не змогли б.

Розмінування українських територій

Майже 30% території України нині заміновані й небезпечні, бо там тривали інтенсивні бойові дії. Загалом йдеться про близько 174 тисяч квадратних кілометрів, які необхідно розчистити від вибухонебезпечних предметів, залишених ворожими російськими військами. На думку експертів, найбільше постраждали Харківська та Херсонські області, а територія України стала країною із найбільшою кількістю небезпечного заліза в землі, випередивши Афганістан і Сирію.

З початку повномасштабного вторгнення гуманітарне розмінування стало основною діяльністю підрозділів Головного управління ДСНС України. Близько 61 тисячі вибухонебезпечних предметів піротехніки Харківщини знешкодили лише минулого вересня. Для цього обстежили біля 2000 га території, автошляхи, залізничні колії і газопроводи.

Це вкрай небезпечна робота, тож саперів супроводжують спеціально навчені медики, аби надавати оперативну допомогу, якщо раптом спеціалісти отримають мінно-вибухові травми. Задля цього благодійний фонд "Коло" і компанія OLX оплатили рятувальникам "швидку" з наборами інструментів для спинення крові, фіксування кісток, дефібрилятором.

*Автори фото — The Ukrainians

Також фонд за підтримки OLX Ukraine забезпечує лікарні автомобілями "швидкої допомоги" з реанімаційним обладнанням та реалізовує проект "Кров до пацієнта", що дозволяє рятувати життя при складних травмах і великих крововтратах.

Загалом же було надано допомоги у напрямках медичного обладнання, протезування, обладнання для ДСНС, модульних будиночків для NEST та інших на суму понад $10 млн. А це вагомий внесок у майбутню українську перемогу й відновлення мирного життя в країні.