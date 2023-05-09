До +22 градусів: синоптики розповіли, коли чекати на потепління в Україні

За словами синоптика Станіслава Щедріна, підвищення температури повітря на території нашої країни супроводжуватиметься зростанням кількості опадів.

Упродовж найближчого тижня в Україні все ще будуть нічні заморозки, проте ближче до вихідних очікується підвищення температури повітря. Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook 9 травня.

За словами Діденко, у ніч на 10 травня заморозки торкнуться мешканців західних, північних та центральних областей. Винятком стануть Полтавська область та Дніпро.

Що стосується півдня країни, заморозки очікуються в Одеській та Миколаївській областях. В інших регіонах заморозки малоймовірні.

Температура повітря цього дня по Україні коливатиметься у районі +7+14 градусів. На південному сході та півдні вночі пройдуть дощі, а до 11 травня опади поширяться на більшість регіонів країни, крім півночі та заходу.

До кінця тижня Діденко прогнозує потепління в Україні.

"З 12 травня температура повітря нарешті підвищиться! На суботу-неділю теплі плани — саме", — пише синоптик.

Своєю чергою синоптик Станіслав Щедрін підтвердив, що на вихідних на українців чекає підвищення температури повітря.

"З 13 травня по всій Україні знову очікується потепління до +19+22, але й опадів помітно додасться", — зазначив Щедрін.

Потепління в Україні розпочнеться у вихідні

Потепління може супроводжуватися зростанням кількості опадів

Нагадаємо, що згідно з прогнозом синоптиків Ігоря Кібальчича та Наталки Діденко від 8 травня, антициклон Tina принесе в Україну холоди та нічні заморозки. Як наслідок, практично на всій території України температура повітря суттєво знизиться аж до заморозків у нічний час.