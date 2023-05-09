Адвокат у "справі Сенниченка": сторона звинувачення дискредитувала фігурантів, — ЗМІ

Розгляд справи про звинувачення НАБУ проти екскерівництва Фонду держмайна (ФДМУ), Одеського припортового заводу (ОПЗ) та Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК) в "закритому" режимі ускладнює роботу захисту і порушує право підзахисних на неупереджений розгляд. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів адвокат Андрій Циганков, який представляє захист одного з фігурантів справи Павла Присяжнюка, передає Obozrevatel.

"Перше, що викликає занепокоєння, це нерівність сторони захисту та звинувачення. Тобто звинувачення дискредитувало цих людей (фігурантів справи, – ред.), однозначно поширило інформацію про честь, гідність, ділову репутацію (ст.3 Конституції – основна соціальна цінність). І після цього – обвинувачення робить все аби закрити рота адвокатам. Адвокати просили можливість, навіть без оголошення прізвищ, публічно оголошувати свої аргументи. Нам це заборонили", – повідомив захисник.

Адвокат додав, що розгляд справи стосовно сімох різних підозрюваних, що проходять по справі, одним і тим же суддею може свідчити про можливу упередженість рішень.

"Є, скажімо, сім підозрюваних, яких підозрюють за шаблонними звинуваченнями, з додатком як докази 12 томів кримінальної справи. Реально вивчити їх за дві-три доби взагалі неможливо. Кожен із підозрюваних має свої моменти захисту, своїх адвокатів. Ви будете вражені, але всі сім підозрюваних розглядаються одним суддею. Питання: наскільки людина може бути не заангажована, якщо вона по шести особам (і подібним документам) прийняла одне рішення, а на сьомому ось винесе інше?" – зазначає Андрій Циганков.

Коментуючи резонансні кримінальні справи, у яких фігурують великі державні підприємства, їхній менеджмент, постачальники та керівництво Фонду держмайна, адвокат зазначив, що мова йде про небезпечну тенденцію, що виникла на фоні війни, "коли правоохоронний орган фактично став контролювати частину економіки через можливості впливу на держпідприємства" через кримінальні провадження.

"Це є елементом жорсткого ризику, і про це сьогодні ніхто не говорить. Як і про те, що на підприємствах вимито всі оборотні кошти. Небезпеку того, що Кабмін поза наглядовою радою призначає директорами цих підприємств колишніх керівників ресторанів або, скажімо, федерацій фігурного катання – теж ніхто не розглядає", – додає юрист.