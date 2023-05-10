Ми маємо 30 сильних кандидатів: Кулеба озвучив результати відкритого конкурсу послів

Голова МЗС Дмитро Кулеба переконаний, що коли з тисячі заявок можна відібрати близько 50 нових мотивованих дипломатів "від посла і нижче по вертикалі", таку практику слід розпочинати.

У середу, 10 травня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про вдале завершення проміжних підсумків відкритого конкурсу з пошуку послів. За його словами, станом на зараз МЗС вдалося знайти близько 30 "дуже сильних" кандидатів. Про це Кулеба написав у своєму Facebook.

"А тепер розповім вам про відкритий набір послів. У Гватемалі зараз виверження вулкана Фуего. Здається, моя ініціатива з послами мала такий самий ефект у медіапросторі. І це добре, тому що резонанс збільшив увагу і кількість заявок. Дякую всім, хто підтримав цей крок ", — зазначив голова МЗС.

Кулеба повідомив, що за весь час ініціативи з пошуку гідних співробітників для відомства, МЗС отримало та опрацювало 1038 звернень, серед яких були:

75 звернень від діючих та колишніх дипломатів;

387 звернень від підприємців та представників ділових кіл;

126 звернень від науковців та викладачів;

77 звернень від кандидатів з сектору безпеки та оборони;

56 звернень від держслужбовців та працівників держпідприємств;

44 звернень від юристів;

38 звернень від представників громадянського суспільства.

Також, за словами міністра, у МЗС розглянули заявки від місцевих депутатів, медиків, студентів та багатьох інших категорій населення. Він зазначив, що близько сотні дуже сильних та мотивованих кандидатів поки що не дотягують до посади посла, але можуть працювати на інших дипломатичних посадах. Усі ці люди братимуть участь у відкритих конкурсах МЗС на дипломатичні посади у Києві та за кордоном.

"Ми знайшли майже тридцять найсильніших кандидатів на посади послів. Зараз вони вже проходять тести та отримують запрошення на співбесіду від HR-служби МЗС. На тих, хто пройде цей етап, чекає перевірка та співбесіда зі мною. Після цього я сформую фінальний список кандидатів і запропоную президенту розглянути ці кандидатури", — зазначив Кулеба.

Кулеба зазначив, що залишився дуже задоволеним результатами відкритого конкурсу послів.

"Якщо з тисячі заявок ми знайдемо понад 50 нових мотивованих дипломатів від посла і нижче по вертикалі, цю революцію слід розпочинати", — підкреслив він.

Нагадаємо, 8 травня голова МЗС України привітав ухвалення Нюрнберзької декларації, в якій засуджують злочини агресії Росії проти України.

4 травня Кулеба пояснив, що Україна не має намірів атакувати Придністров'я, проте ситуація вимагає тримати війська на цій ділянці кордону "для потенційного стримування та контролю за ситуацією".