Спрощена процедура виплат пенсій за кордоном: у Мінреінтеграції розкрили деталі

За даними Мінреінтеграції, українські пенсіонери, які проживають за кордоном, можуть відновити пенсійні виплати та відкрити рахунки у банку дистанційно за допомогою надсилання певних документів та відеоверифікації.

Українські пенсіонери, які тимчасово прибувають за кордоном, зможуть подати заяву про виплату пенсії або грошової допомоги віддалено з використанням електронного підпису. Про це у четвер, 11 травня повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.

За інформацією відомства, уряд спростив механізм виплат грошової допомоги та пенсій для українців, які проживають за кордоном.

Як подати електронну заяву на отримання пенсії

Заяву про виплату або зміну способу виплати пенсії чи фінансової допомоги можна подати віддалено. Також повідомляється про можливість відновити без приїзду в Україну пенсії, виплату якої було припинено у період військового стану, шляхом надсилання відповідної заяви поштою.

Українці, які проживають за кордоном, можуть подати електронну заяву через установи уповноважених банків з використанням коштів кваліфікованого електронного підпису, а також можуть віддалено відкрити рахунок без необхідності особистого відвідування банку.

Без візиту до відділення банку українці можуть відкрити на офіційному сайті або у мобільному додатку фінансової установи платіжну картку. Для відкриття такого рахунку ідентифікація проводитиметься шляхом відеоверифікації.

Відновлення пенсійних виплат

Для відновлення пенсійних виплат, які були припинені у період військового стану, громадяни України повинні надіслати поштою відповідну заяву з копіями документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця, а також вказати інформацію про реєстрацію місця тимчасового проживання/перебування за кордоном (з обов'язковим переведенням), засвідчені нотаріально чи дипломатичним представництвом чи консульською установою України.

Виплата пенсій за кордоном

Нарахування пенсій для українців, що виїхали за кордон, здійснюватиметься шляхом міжнародних переказів, які здійснюватиме "Укрпошта".

Варто зазначити, що тут йдеться про поновлення виплат для українських громадян за кордоном, які отримували пенсію в Україні у готівковій формі.

Зазначено, що ця категорія пенсіонерів може відновити отримання пенсійних виплат шляхом надсилання заяви поштою у порядку, визначеному Пенсійним фондом України.

Нагадаємо, днями стало відомо, що деяким категоріям пенсіонерів у липні підвищать пенсії майже на 20%.

Також 11 травня на сайті Федерації профспілок (ФПУ) опублікували наказ про перевірку одержувачів соціальних виплат фахівцями Міністерства фінансів та Пенсійного фонду України.