Суд визнав винними екскерівника Кіровоградської єпархії УПЦ МП та його помічника (відео)

Суд визнав, що обидва священнослужителі займалися розпалюванням релігійної ворожнечі. Підсудні також визнали свою провину.

Суддя Ленінського районного суду Кропивницького Світлана Льон присудила три роки позбавлення волі з випробувальним терміном на два роки екскерівнику Кіровоградської єпархії УПЦ МП Петру Губені та секретареві єпархії Роману Кондратюку. Про це пише "Суспільне".

Повідомляється, що їм також заборонено обіймати керівні посади у релігійних організаціях протягом року. Адвокат підсудних Сергій Галушко заборонив журналістам показувати їхні особи.

За словами прокурора Сергія Ожога, на початку вересня 2021 року Кондратюк за вказівкою Губені розпочав пошук та вивчення духовної літератури російських видавництв. Йдеться про книги "Російська церква на варті православ'я у XXI столітті", "Внесок у діалог української автокефалії", "Українське церковне питання", "Сучасне українське питання", "Правила церков та єдність церкви". 2021 року він презентував цю літературу під час засідання благодійних організацій з метою розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті.

Журналісти наголосили, що Петро Губень визнав свою провину. Кондратюк заявив, що йому прикро, що так сталося. Свою провину також визнав.

Суддя Світлана Лен оголосила вирок: "Призначити покарання у вигляді трьох років позбавленням волі з позбавленням права обіймати керівні посади в релігійних організаціях України строком на один рік. з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу".

Повідомляється, що Кондратюк одержав аналогічне покарання.

Суд визнав винними екскерівника Кіровоградської єпархії УПЦ МП та його помічника

Нагадаємо, що Центр Разумкова та фонд "Демократичні ініціативи" провів опитування українців, у рамках якого вони висловили своє ставлення до УПЦ МП. Так, сприйняття діяльності УПЦ МП в Україні тісно пов'язане зі ставленням до Майдану. 40% українців повністю згодні з тим, що УПЦ МП причетна до війни в Україні, ще 26% відповіли, що швидше за згодні, ніж не згодні.