Великі зарплати менеджерам і дизайн для 30 АЗС: як Сергій Корецький планує "рятувати Укрнафту", — ЗМІ

За інформацією журналістів, фінансовий план підприємства викликав подив у експертів.

У листопаді 2022 року екскерівник мережі АЗС WOG Сергій Корецький очолив щойно націоналізоване ПАТ "Укрнафта" і прийшов у компанію як такий собі антикризовий менеджер. Але весь план розвитку державного підприємства звівся до чергового зростання витрат на управління — на півмільярда гривень, а також ще 2,5 мільярда на поліпшення роботи 30 АЗС (всього в компанії їх 450). Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише політичний експерт Михайло Шнайдер, передає "Телеграф".

За його словами, детальний аналіз представленого фінансового плану викликає подив. Замість зниження видатків на адміністративні цілі, що актуально і в мирний час, Сергій Корецький чомусь пропонує збільшити їх на 507 мільйонів гривень — до 2 млрд 456 млн грн. Можливим поясненням цьому є той факт, що управління — це, зокрема, і зарплати керівництва.

"Як повідомляли ЗМІ, Корецький заробляє майже 45 тисяч доларів на місяць в Укрнафті і стільки ж — в Укртатнафті! Інші "топи" отримують від 10 до 19 тисяч доларів на місяць", — зазначає експерт.

У матеріалі йдеться про те, що ще стільки ж — 2,5 млрд грн, планують витратити на належні компанії АЗС, і справді, це доволі-таки великі кошти. За словами експертів, тільки на закупівлю пального для кожної заправки потрібно 1,5 млн грн, але план "Укрнафти" передбачає інвестиції в 2,5 млрд грн тільки для 30 АЗС із 450, які є в компанії. Тобто йдеться про понад 80 мільйонів гривень на кожну заправку або трохи понад 2 млн доларів. Тоді як будівництво однієї заправки коштує близько півмільйона доларів.

"Порівняйте — на ремонти будівель у 2023 році виділять 280 мільйонів. На ремонти обладнання — 228 мільйонів. А тільки на управління Укрнафтою — 2,5 мільярда! Виходить, що під час війни, Укрнафта вкладається не у відновлення єдиного переробного заводу, не в постачання для армії, не в енергетичну незалежність. А тільки в… три десятки АЗС і зарплати. Але фінальне "так" фінансовому плану ще має сказати Кабмін. Але потрібно розуміти, що не буде пального — армія просто зупиниться", — нагадує про важливість підприємства для війни, що триває, експерт.

Утім, остаточне слово, ідеться в матеріалі, на цей план мають уряд і Міністерство оборони, яке на час воєнного стану виступає управителем "Укрнафти".