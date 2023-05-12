Маніфест незламних МАМ

Агенція VIVID brand content hub спільно з громадською організацією "Фонд Маша" створили маніфест до Дня матері на підтримку проєкту #НезламнаМама.

Мета маніфесту – висловити вдячність українським матерям за їхню мужність та безумовну любов, яку вони виявляють навіть у надскладних життєвих умовах. А також привернути увагу до важливої місії – повернення потерпілих від війни мам до нормальної життя.

До відео маніфесту увійшли реальні кадри життя матерів, які під час війни опинилися у різних життєвих обставинах. Озвучила маніфест українська телеведуча, громадська діячка та засновниця "Фонду Маша" Маша Єфросиніна.

Сьогодні як ніколи важливо, щоб українська жінка мала сили на відродження України! Наша мета – зібрати 600 000 грн, які підуть на проект #НезламнаМама, що надає психологічну допомогу жінкам та їхнім дітям, які потерпіли від війни. Організатори проекту закликають усіх українців їх підтримати донатом .

Маша Єфросиніна: "Щоразу, коли я приїжджаю в табір проєкту "Незламна мама", чую історії наших жінок, від яких волосся стає дибки. Словом, ніколи не здаються!І наше завдання – допомогти їм не занапастити віру, не збожеволіти від горя втрат, повернути сенс життя, коли він, здається, втрачений вже назавжди. це не гарний оборот, це факт!) вже понад 1500 жінок та дітей. І ми не маємо права зупинятися!"

"Фонд Маша" – громадська організація, заснована у 2020 році Машею Єфросиніною та Оксаною Нечипоренко. "Фонд Маша" створінь для промоції громадської протидії будь-якому виду насильства та допомоги жінкам та дітям, які від нього потерпіли, виховання в українському суспільстві нульової толерантності до домашнього насильства. Під час війни "Фонд Маша" надає гуманітарну та психологічну допомогу жінкам та дітям. У червні 2022 року Фонд запустив проєкт "Незламна мама" – унікальну програму психоемоційної стабілізації жінок і дітей, які потерпіли від війни, спеціально розроблену професіоналами у галузі психотерапії та посттравматичних синдромів. Місія Фонду – відродження та підтримка українок заради відродження України.