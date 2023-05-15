В.о. міського голови м. Запоріжжя Анатолій Куртєв: "Став очільником міста за збігом обставин"

Куртєв наймолодший керівник міста за весь час незалежності України. Тим не менше, він досить успішно керує прифронтовим містом під час війни. За бесідою з в.о. мера Запоріжжя обговорили найважливіше — коли будуть відновлені будинки, зруйновані російськими ракетами?

- Розкажіть, де ви були і що робили 24 лютого 2022 року? Де вас застала війна?

- Я був вдома. Прокинувся від того, що мені зателефонував начальник поліції і сказав, що нас бомблять. Потім був дзвінок від мого заступника Анатолія Васюка з цією ж новиною. І я одразу поїхав в міську раду.

- Напевно, в той день був хаос у владі Запоріжжя, чи вам вдалося відразу налагодити роботу?

- Хаосу не було, буквально за годину всі зібралися на місці. Всі почали виконувати свої звичні завдання і приступили до повсякденної роботи. І ми чекали інформації від обласної та центральної влади. Очікували, що нам скаже президент — як нам діяти у зв'язку з військовою агресією РФ.

- Як у перші дні війни поводила себе центральна влада — чи тримали вони з вами зв’язок тоді?

- Обласна влада тримала зв'язок — те, що казала центральна влада, потім координувала обласна. В нас взагалі не було ніяких думок, що треба тікати, або ховати українські прапори. На будівлі міської влади весь час майоріли прапори і ніхто їх не знімав.

Ми одразу вийшли в ефір із зверненням до людей, заявили, що Запоріжжя — це Україна. І що наше місто завжди буде українським. Ми тоді постійно виходили в ефір, щоб люди бачили, що міська влада на місці, і ніхто не збирається тікати. І ніхто не збирається здавати місто. В нас були ефіри майже кожні дві години.

Можливо, в нас не було повного розуміння, як нам жити і діяти в цій ситуації, але була впевненість, що треба продовжувати працювати в Запоріжжі.

- За вашою інформацію, який відсоток запорізьких чиновників злякався і втік за кордон в перші дні війни?

- По відсотках у мене немає інформації, але знаю, що поїхали багато і депутатів міської ради, і народних депутатів, і обранців облради. Що стосується міста, то можу сказати, що всі мої заступники, директори департаментів на голови управлінь всі до одного залишились на місці.

Всі злагоджено працювали, в тому числі над прийомом людей — бо ми одразу розуміли, що в Запоріжжя поїдуть люди з Мелітополя, Бердянську і т.д. Майже відразу почали працювати над питаннями укріплення міста. Нас тоді всіх об'єднала одна біда і виконавча міська влада працювала чи не цілодобово.

- Нещодавно вам виповнилося 48 років. Ви наймолодший очільник міста Запоріжжя з 1991 року. Чи відчуваєте ви, що вам достатньо життєвого досвіду для цієї роботи?

- Ні, не відчуваю. Тому постійно навчаюсь. Взагалі так вийшло, що очільником міста я став за збігом обставин. В принципі, очільником міста я себе не вважаю, я просто виконую цю роботу. А всю работу, де б я не робив і чим би не займався, я намагаюсь виконувати досконало і доводити до ідеалу. Ніхто мене не готував керувати містом під час війни, тому, звісно, що були помилки. Але ми старалися і оперативно їх виправляли. Кожен день навчаюсь і намагаюсь виконувати свою роботу на відмінно.

- На якому етапі зараз знаходиться питання відбудови житла запоріжців, що постраждало від обстрілів? Ця відбудова почнеться вже після війни чи і зараз вже ведуться роботи?

- Ви знаєте, що з початку війни російські ракети частково зруйнували в Запоріжжі 11 багатоповерхівок. Під час візиту до Запоріжжя Президент дав завдання якнайшвидше розпочати роботи з їх відновлення. Міська влада робить для цього все можливе. Житло наших мешканців буде обов’язково відновлене. Зрозуміло, що запоріжці не можуть чекати завершення війни та нашої перемоги. Роботи потрібно проводити вже зараз, хоча це досить складно, адже Запоріжжя — прифронтове місто.

Для відновлення частково зруйнованих будинків ми розробили і затвердили міську програму відбудови житлового фонду міста Запоріжжя, зруйнованого внаслідок російської агресії. Вона передбачає реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт або ж, у випадку недоцільності відновлення – нове будівництво.

На першому етапі у рамках цієї програми ми виділили кошти на розробку проектів відновлення будинків. Частина проектів вже розроблена, по іншим робота продовжується.

Наступний етап – виділення коштів на початок робіт. На позачерговій сесії міської ради, ми виділили з бюджету Запоріжжя на початок відновлювальних робіт у чотирьох частково зруйнованих багатоповерхівках майже 98 мільйонів гривень (Кияшко, 22 — 20 мільйонів; вул. Сталеварів, 16 — понад 27,8 мільйонів; вул. Зестафонська, 10 — 25 мільйонів; пр. Соборний, 151 — 25 мільйонів).

Зараз місто продовжує працювати над залученням коштів для відбудови. Зокрема, обговорюємо це питання з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, міжнародними організаціями, соціально відповідальним бізнесом. Комбінат "Запоріжсталь" вже пообіцяв спрямувати гроші на відновлення багатоповерхівки по проспекту Соборному.

Наприкінці червня планується розпочати роботи на першому з цих будинків – по вул. Кияшка, 22, після завершення всіх передбачених законодавством процедур.

- Розкажіть, як вирішується питання з евакуацією населення з окупованих територій. Як в Запоріжжі влада допомагає цим людям?

- Запоріжжя після початку повномасштабного російського вторгнення стало справжнім гуманітарним хабом для вимушених переселенців не лише з Запорізької, а і з Херсонської, Донецької областей. У місті зареєстровано близько 150 тисяч вимушених переселенців. І це не всі люди, яких зустріло Запоріжжя. Значна їх частина виїхала до інших регіонів України, за кордон.

Міські служби організували хаб для прийому вимушених переселенців. У співпраці з волонтерами, благодійними, гуманітарними організаціями їх забезпечували речами першої необхідності, продуктами харчування. Місто допомагало у тимчасовому розселенні людей. Зокрема у школах, дошкільних закладах. Також для евакуації людей використовувалися міські комунальні автобуси.

Зараз виїзд з тимчасово окупованої території закрито і люди не можуть потрапити до Запоріжжя. Однак, наш хаб готовий приймати за необхідності вимушених переселенців. Місто продовжує співпрацювати з гуманітарними, благодійними організаціями, волонтерами для надання допомоги вимушеним переселенцям.

- На скільки у відсотках постраждала економіка міста за час війни?

- На території Запоріжжя понад 290 промислових підприємств. Серед них металургійні, машинобудівні підприємства, які мають загальнодержавне значення, відомі по всьому світу.

Збройна агресія росії призвела до суттєвого погіршення ситуації у промисловому комплексі Запоріжжя. Зокрема російські обстріли завдали значних втрат економіці міста. Внаслідок ворожої агресії понад 15 підприємств міста зазнали ушкоджень та руйнувань, що призвело до багатомільйонних збитків.

Після початку війни значна частина промислових підприємств були вимушені призупинити свою діяльність. Однак, зараз більшість з них вже поновили свою роботу. На жаль, багато з них працюють не на всю потужність, тому обсяги виробництва та реалізації знижено у порівнянні з довоєнним періодом. За підсумками 2022 року обсяг реалізованої промислової продукції підприємств Запоріжжя склав 175,5 млрд. грн. Це на 18,2% менше, ніж у 2021 році.

- Скільки років після перемоги Запоріжжю доведеться оговтуватися від війни? Коли все зруйноване буде відбудоване, налагодиться робота підприємств, показники безробіття повернуться до довоєнних часів, налагодиться економіка?

- На щастя, в Запоріжжі ситуація не така складна як у багатьох інших містах України. Все це завдяки нашим захисникам. Збройні Сили України, Національна гвардія України надійно захищають Запоріжжя.

Однак, не маючи можливості захопити Запоріжжя, ворог завдає ударів по цивільній інфраструктурі. У результаті обстрілів постраждали більше тисячі багатоповерхових та приватних будинків. Як я вже казав, частково зруйновано 11 багатоповерхових будинків. Пошкодження отримали більше сорока навчальних закладів, чотири медичних заклади. Постраждала промисловість, зріс рівень безробіття.

Завдання після перемоги – відновити економіку міста, відбудувати пошкоджені об’єкти. Однак зрозуміло, що про будь-які терміни зараз говорити зарано. Тим більше, терміни відновлення економіки Запоріжжя, відбудови міста багато у чому залежатимуть від загальної ситуації в Україні. Проте, міська влада робить все від себе залежне, щоб це відбулося якнайшвидше.

- Ви представник президентської партії "Слуга народу". Розкажіть про своє особисте спілкування з Володимиром Зеленським. Що ви про нього думаєте, як про лідера країни? Які він вам дав настанови під час свого останнього візиту у Запоріжжя?

- Я захоплююсь нашим президентом — тим, що він робить, його мужністю. Його приклад надихає і стимулює всіх, хто знаходиться при владі. Він показує, як треба діяти. Всім відомо, що напередодні війни йому запропонували евакуюватися, але він залишився в країні. Це справжня мужність, героїзм. Можливо, президент цього не розуміє, але ми це бачимо.

Коли він приїхав до Запоріжжя, питав, яка ситуація в місті — я розповідав. І одне з основних питань — коли будуть відновлювати зруйновані будинки. Дав пропозиції, ми їх підхопили і робимо все, щоб почати відбудову. Залучаємо для цього іноземних партнерів, і робимо все для того, щоб кошти з бюджетів держави і області зайшли у місто для цих цілей.

Найголовніше, що під кінець зустрічі з президентом, його оточили містяни, діти і всі радо вітали. Я не витримав і сказав: "Запоріжці вас дуже люблять і ви для нас всіх справжній герой". Люди відчувають, що Володимир Зеленський багато зробив під час війни для захисту країни і вдячні йому за це.

- Чи будете ви балотуватися у мери Запоріжжя після війни?

- Я вважаю, що зараз, під час війни, це питання не на часі. Точно не до виборів. Зараз головне — це перемога. А поки ми боремося за цю перемогу, наше завдання — зробити Запоріжжя надійним тилом для наших військових.