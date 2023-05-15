Акція "Спіймай баригу": перший учасник вже отримав гроші, це боєць Нацгвардії

Мінус один торгівець амфетаміном в місті Кривий Ріг, його викрили бійці Нацгвардії під час патрулювання вулиць. Про це повідомляють організатори акції на сайті проєкту. Підозрілого перехожого патруль вирішив зупинити, натомість чоловік занервував, спробував втекти, а врешті намагався позбутися пакета з речовиною.

Віктор, учасник акції:

"Він не хотів показувати, що у нього в кармані, тому він взяв в праву руку, і зробив отак, грубо кажучи, і думав, що йому повезе, що ми не знайдемо цю речовину. Але не перший раз ми з таким стикаємося, то від нас нічого не скриєш".

Юристи проекту пояснюють, що нацгвардійці мають повне право на участь в проєкті, адже вони не є співробітниками Нацполіції та її підрозділів. Торговець нині вже під слідством, йому загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

Андрій Кузьменко, юрист проєкту "Спіймай баригу":

"Відповідно до умов акції було надано фото, відео докази вчинення кримінального правопорушення так званим "закладником", було надано докази звернення до поліції, в тому числі, витяг з ЄРДР і підтвердження того, що було виявлено у затриманого тяжкий наркотик, більше восьми грамів".

Організатори акції заявляють: всі дані, які отримують від людей, залишаються конфіденційними, їх не розкривають і не передають третім особам. Гроші за цей випадок вже перерахували на картку учасника.

Андрій Кузьменко, юрист проєкту "Спіймай баригу":

"Винагорода, як ми і попереджали, була виплачена з урахуванням всіх необхідних податків та зборів, а саме – податку на дохід фізичної особи та 1,5 відсотка військового збору. Тобто мінус 19,5 відсотків було сплачено до державного бюджету. Сума 40 000 гривень була виплачена, з неї 7 800 гривень було сплачено податків".

Брати участь в акції нацгвардійці з Кривого року планують і надалі. А перший учасник розповів, на що витратить винагороду – збирається купити амуніцію для подальшої служби.