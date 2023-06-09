"100 тонн – на Херсон": компанія SAT безкоштовно доставила херсонцям вп'ятеро більше допомоги, ніж планувалося, одразу після деокупації регіону

Команда проєкту зуміла однією з перших потрапити у регіон та забезпечити перевезення 100 тонн необхідної допомоги для жителів Херсонщини, замість попередньо запланованих 20 тонн. Читайте як це відбувалось та з якими труднощами зіштовхнулась компанія SAT.

Транспортна компанія SAT, яка займається вантажними перевезеннями по всій Україні, разом з партнерами забезпечила жителів деокупованої частини Херсонської області життєво необхідною допомогою.

Водночас команда проєкту зуміла вп'ятеро перевиконати план, доставивши херсонцям 100 тонн волонтерських вантажів замість попередньо запланованих 20 тонн.

"Коли ми оголошували старт проєкту "20 тонн — на Херсон", то скромно поставили собі ціль — 20 тонн, адже думали, що це вже буде вагомим внеском для населення регіону. Коли ж ми одними з перших в’їхали в місто зі стартовими 20-ма тоннами овочів, то жахнулись надсумної реальності! Херсон, який ми побачили, навіть віддалено не нагадував те живе та сучасне місто, яким ми звикли його бачити. Натомість тут нас зустріли сірі вулиці, зруйновані будинки та виснажені люди, які майже втратили надію на допомогу", — розповів Артур Власов, член наглядової ради компанії.

Тоді команда проєкту зрозуміла, що це точно той випадок, коли "допомоги забагато не буває" і з новими силами взялася за пошук спонсорів, щоб доставити жителям Херсонщини якомога більше необхідної допомоги.

"І це зовсім не хвастощі! Для нас це — близько 20 тисяч жителів Херсонщини, які отримують не лише такі важливі для виживання речі, але й надію. Вони відчувають, що про них не забули", — коментує Артур.

В SAT визнають, що це був для них непростий період, адже попереду чекало чимало викликів:

координація підвезення допомоги з різних куточків України в режимі нон-стоп;

пошук водіїв-героїв, які зголосилися б їхати у небезпечний регіон, що досі перебуває під постійними обстрілами;

постійні затримки авто з волонтеркою на блокпостах;

загоряння складу з допомогою, у який влучив ворожий снаряд;

організація у Херсоні пунктів прийому допомоги;

обстріли росіянами волонтерських пунктів видачі допомоги.

"Важко передати словами момент, коли спостерігаєш, як завантажується та від’їжджає цілий 20-тонник з водою. Хіба ми могли колись подумати, що в нашій неймовірній країні може статись така ситуація, що українці опинились без найнеобхіднішого", — розповідає Ірина Лисенко, керівниця відділу маркетингу, яка виступила лідером та координатором проєкту.

Водночас SAT подякувала своїм постійним партнерам, які також долучилися до проєкту: Nova Ukraine, ГО "Вікінг", БФ "Підтримки Добровольчих Формувань Територіальних Громад", БФ "Допомоги Бучі", БФ "Зимна Вода", БФ Dům dobra, nadační fond, ГО "Міжнародний Благодійний Фонд "Майбутнє", ГО "Сильна Духом Україна", БФ "Обереги України" та БФ "Рух-України".

При цьому, компанія продовжує надавати допомогу українцям на деокупованих та інших територіях, де її потребують. Так, з початку війни, SAT перевіз вже понад 600 тонн волонтерських вантажів як для потреб ЗСУ, так і населення.

"Допоможемо! Перевеземо! Переможемо!" — саме таким став слоган компанії з моменту повномасштабного вторгнення.