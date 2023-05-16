Україна приєдналася до Центру передових технологій з кібероборони НАТО: що він робить

У штаб-квартирі Центру передового досвіду спільного кіберзахисту НАТО в Таллінні офіційно піднято Державний прапор України.

У вівторок, 16 травня, Україна офіційно приєдналася до Центру передових технологій кібероборони НАТО (NATO CCDCOE). Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України у Twitter.

"Сьогодні у штаб-квартирі Центру передового досвіду спільного кіберзахисту НАТО в Таллінні офіційно піднято Державний прапор України", — пише пресслужба.

У дипломатичному відомстві зазначили, що це означає офіційне приєднання нашої країни до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО.

"Ми дякуємо країнам-спонсорам Центру передових технологій з кібероборони НАТО за запрошення України та висловлюємо особливу подяку уряду Естонії за їх підтримку та допомогу на шляху до Центру передових технологій з кібероборони НАТО!", – йдеться у публікації.

Що таке Об'єднаний центр передових технологій кібероборони НАТО?

Один із центрів Північноатлантичного альянсу, який забезпечує боротьбу з кібератаками та кіберзахист інформаційних систем, а також навчання та підготовку профільних фахівців з кіберзахисту НАТО.

Центр є одним з основних елементів системи Альянсу з розвитку можливостей у сфері кібернетичної оборони.

Нагадаємо, 15 травня президент України Володимир Зеленський підсумував результати турне країнами Європи. За його словами, Україна отримала підтримку своєї формули миру, а також вступу до ЄС та НАТО.

Цього ж дня генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що на цей момент немає сенсу обговорювати вступ України до НАТО, оскільки Росія ще не програла війну повністю.