Ідеальна тональна основа для сухої шкіри: що обов'язково враховувати

Люди із сухою шкірою можуть зіткнутися з багатьма проблемами, зокрема з відчуттям стягнення, почервонінням, лущенням, розтріскуванням. Їм потрібно ретельно доглядати за шкірою і приділяти особливу увагу її інтенсивному зволоженню. Нанесення макіяжу на суху шкіру має не зашкодити вашому обличчю та не залишати дискомфортних відчуттів. Вибір тональної основи в такому разі дуже важливий. Проте, як визначити, який продукт підійде саме для вас і що обов’язково варто враховувати під час вибору косметичного засобу для створення ідеального тону? Пропонуємо розбиратися разом у цій статті.

Читайте склад тональної основи

Для догляду за сухою шкірою важливо підібрати тональний крем, який не буде надавати їй ще більше сухості, а натомість живитиме клітини та стимулюватиме процеси відновлення. Для цього варто дослідити складники обраного продукту. Важливо, щоб косметичний засіб не містив агресивних компонентів, а натомість був збагачений натуральними складниками, корисними для шкіри. Звісно, складно знайти час на таке грунтовне дослідження формул засобів, тому рекомендуємо обирати в інтернет-магазинах преміальну продукцію.

EVA Premium представляє перелік тональної косметики перевірених виробників. Наприклад, сироватка-основа для обличчя Clinique Even Better Clinical на 86 % складається з компонентів, які спрямовані на покращення стану шкіри, а не лише на візуальний ефект. У складі засобу є гіалуронова кислота, яка насичує шкіру вологою та утримує її всередині, а також оксид цинку, вітаміни Е та С, олія жожоба й рослинні екстракти. До того ж засіб створює щільне сатинове покриття, яке маскує дрібні недоліки й робить тон рівним. Подібний ефект мають і BB-креми, винайдені корейськими б’юті-майстрами, адже ці засоби поєднують функції доглядального крему та декоративної косметики. А це дуже зручно, якщо ви маєте шкіру, яка потребує додаткового зволоження.

Спробуйте тональний флюїд

Для сухої шкіри рекомендовано уникати щільних матових тональних засобів, оскільки вони можуть зробити шкіру ще сухішою. Тож краще обирати сяйливе покриття на водній основі. Флюїди для матування шкіри мають легку консистенцію, тож за допомогою такого засобу можна створити максимально натуральне покриття. Надто щільне покриття може підкреслювати сухі ділянки й лущення, а не маскувати. Тож невагомий ефект від нанесення флюїду може врятувати вас від поганого макіяжу.

Не нехтуйте праймером

Якщо сталося так, що ви ніяк не можете підібрати комфортну тональну основу для вашої сухої шкіри, а черговий флакон викидати шкода, у нас є варіант, як вийти із цієї ситуації. Завжди наносьте під тональний крем праймер зі зволожувальними властивостями.

Clarins SOS Primer зволожує протягом 24 годин, містить екстракт водоростей, піщаної лілії, листя зеленого чаю, тому робить шкіру шовковистою, гладкою та запобігає появі подразнень.

Estee Lauder Double Wear Instant Fix — зручний продукт 2 в 1, який містить зволожувальний праймер і консилер для точкового приховування недоліків. Миттєве зволоження й шовковиста шкіра з бездоганним тоном — ось ефект після нанесення цього засобу.

Праймер створить покриття, яке слугуватиме базою для будь-якого тонального крему чи пудри.

Правильне використання тональної основи для сухої шкіри має багато переваг. Ви можете навіть поліпшити її стан, зменшивши появу сухих плям за допомогою одного засобу, якщо він має збалансовану й ефективну формулу. Також важливо правильно наносити обрану вами тональну косметику. Візажисти радять наносити на суху шкіру обличчя тональну основу вологим спонжем-краплею. Проте перед створенням макіяжу завжди спершу зволожуйте шкіру. Не варто забувати, що правильні щоденні б’юті-ритуали на основі очищення та догляду за допомогою сироватки й крему допоможуть вашій сухій шкірі краще реагувати на декоративні засоби й мати гарний вигляд.