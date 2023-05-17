Останній дзвоник 2023 року в Україні: у МОН визначилися з датою

У міністерстві рекомендують провести останній дзвоник 16 червня, а документи щодо освіти випускникам вручати 21-23 червня.

У попередні роки останній дзвоник проводили в останній навчальний день перед літніми канікулами, проте у 2023 році через війну в Україні ситуація змінилася. У Міністерстві освіти і науки розповіли, коли в Україні останній дзвоник проведуть цьогоріч.

Коли в Україні останній дзвоник?

У 2023 році останній дзвоник в Україні рекомендується провести 16 червня. Про це сьогодні, 16 травня, в ефірі національного телемарафону заявив заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.

За словами заступника міністра, поточний навчальний рік в Україні триватиме до 30 червня для випускників і до кінця травня для решти школярів. У відомстві рекомендують випускникам отримати документи про освіту до 21-23 червня, а останній дзвоник провести 16 червня.

Це лише рекомендація — кожна школа може призначити свою дату. Якщо під час останнього дзвоника буде оголошено повітряну тривогу, всі повинні вирушити в укриття. Водночас у 2023 році випускні паради скасовують із міркувань безпеки.

Як пройде останній дзвоник в Україні у 2023 році

Цього навчального року школи зможуть самостійно вирішувати, чи дозволяти випускні вечори. За словами заступника міністра Вітренка, в Україні понад 12 000 шкіл, тому рекомендується, щоб питання про випускні вечори вирішували на місцях.

Вітренко зазначив, що, відповідно до постанови Кабінету міністрів України №711 від 24 червня 2022 року, під час дії режиму воєнного стану навчальний рік в Україні триває з 1 вересня 2022 року до 30 червня 2023 року.

"На розсуд військових адміністрацій кожного регіону, залежно від військово-політичної ситуації та ситуації безпеки в країні, вчена рада, засновники та військові адміністрації ухвалюють остаточне рішення про закінчення цього 2022-2023 навчального року", — пояснив чиновник.

Вітренко також уточнив, що випускні вечори, швидше за все, не проводитимуться в тих районах, де навчання велося в режимі онлайн, щоб не наражати на небезпеку дітей, батьків і вчителів. Якщо в школі немає бомбосховища або вона розташована не в безпечному регіоні країни, то свято може бути проведене онлайн.

Нагадаємо, 16 травня стало відомо, що учасники основної сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) матимуть змогу отримати запрошення 25-26 травня. Основна сесія НМТ проходитиме з 5 по 23 червня, її результати учасники зможуть дізнатися до 28 червня також у своїх персональних кабінетах.

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