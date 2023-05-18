"Шапіто Зеленського": українці "атакували" французьку радіостанцію після скандального ефіру

Користувачі почали залишати гнівні коментарі під публікацією мовника RTL, оскільки вважають, що жартувати про війну - недоречно. Посол України Вадим Омельченко також зажадав від телеканалу вибачень.

Українців розлютив сюжет на французькому радіо RTL, де висміяли поїздку Володимира Зеленського до країн Європейського Союзу. Користувачі почали висловлювати невдоволення на сторінці мовника RTL у соціальній мережі Facebook.

Справа в тому, що ведучі в прямому ефірі на радіо почали порівнювати поїздку президента України країнами Європи з цирком шапіто і назвали цю дію цинічною і огидною.

Французький комік Лоран Герра під веселу музику почав озвучувати програму українського президента в Єлисейському палаці, що схоже на оголошення циркового виступу.

"Цирк Зеленського скоро у вас!" — саме так підписав ролик мовник і опублікував його у себе на сторінках у соціальних мережах.

Це дуже обурило користувачів, які почали писати коментарі під публікаціями. Вони вважають, що неприйнятно жартувати на тему війни в Україні, доки щодня мирні міста зазнають бомбардувань з боку РФ, а також гинуть люди.

У мережі відреагували на скандальну заяву французьких ведучих Фото: Скриншот У мережі відреагували на скандальну заяву французьких ведучих Фото: Скриншот У мережі відреагували на скандальну заяву французьких ведучих Фото: obozrevatel У мережі відреагували на скандальну заяву французьких ведучих Фото: obozrevatel

Крім того, користувачі почали публікувати кадри руйнувань, які залишили пiсля себе російські окупанти.

На цей скандал уже відреагував посол України у Франції Вадим Омельченко. Він зажадав, щоб винні вибачилися, а саму витівку вважає нетактовною та не характерною для народу Франції.

"Без емпатії, без відповідальності. Вимагаю вибачень перед моїм президентом і народом України, який страждає і бореться за свою свободу, але також і вашу свободу та можливість насолоджуватися легкістю буття", — йдеться у повідомленні.

Станом на ранок четверга, 18 травня, вибачень так і не прозвучало, хоч користувачі і продовжують нагадувати про себе в коментарях.

Зазначимо, що тур Володимира Зеленського країнами Європи, серед яких були Франція, Німеччина, Італія та Великобританія, відбувся для того, щоб обговорити війну в Україні та військову допомогу від союзників.

Нагадаємо, 15 квітня Володимир Зеленський підбив підсумки турне країнами Європи. За його словами, перемога нашої країни у війні з Російською Федерацією стала ще ближчою і Київ отримав підтримку своєї формули світу.