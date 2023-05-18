Проукраїнська позиція WhiteBIT як одного з великих гравців у криптоіндустрії багатьом заважає, – Володимир Носов

Український IT-ринок один із небагатьох, що в умовах повномасштабної війни не лише зберіг стійкість, але також демонструє зростання. Для ворога – це неприємні новини, адже IT-компанії серед найбільших донаторів України. Так вважає засновник і СЕО однієї з найбільших криптовалютних бірж у Європі WhiteBIT Володимир Носов, який днями отримав відзнаку "За сприяння війську" від Головнокомандувача Збройних Сил України.

На думку Володимира, після перемоги саме високі технології, і особливо у фінтехсекторі, будуть основою економічного відновлення та стрімкого розвитку України.

Як криптобізнес підтримує державу та хто зацікавлений у тому, щоб знищити репутацію великих донаторів України? Про це і не тільки в ексклюзивному інтерв'ю для Фокусу.

– Ще кілька років тому криптоіндустрія була темним лісом для широкого загалу. Але зараз ми бачимо, що інтерес до цифрових активів росте, зокрема й серед українців. Разом з тим у публічній площині з'являється багато недовіри і сумнівів. Стосовно криптовалют загалом і окремих гравців цього ринку зокрема. Як WhiteBIT ставиться до цього?

– Остерігатися того, чого не розумієш, – нормально. Саме в цій площині лежить більшість міфів про блокчейн та криптоактиви. Головна причина – недостатній рівень обізнаності. Їх часто підхоплюють представники громадськості, які поки не до кінця розуміють, що насправді таке крипта і як вона працює. Але тоді виникає зустрічне запитання: чому державні регулятори паралельно з критикою крипти займаються впровадженням національних цифрових валют?

Варто завжди розмежовувати конкретні факти та вкиди, метою яких є поширити недовіру. Зазвичай йдеться саме про вкиди, без фактичного підкріплення.

Навісити ярлик простіше, ніж розібратися та зробити власні висновки. WhiteBIT зі свого боку робить усе, щоб боротися не з наслідками, а з першоджерелом проблеми. Для цього запроваджуємо безоплатні освітні програми і курси з блокчейну.

Коли я тільки почав працювати в криптоіндустрії, якісна інформація про цю галузь була важкодоступною. Туди йшли лише ентузіасти або люди, натхненні прикладом своїх знайомих, яким на крипті вдалося швидко примножити капітал. Доводилося витрачати багато часу, щоб просто зрозуміти, як все влаштовано. У сучасних реаліях такого бар'єра вже не існує. Спостерігається позитивна тенденція, ріст зацікавленості людей. Як ви слушно зазначили, в Україні також.

– Перед Україною зараз стоять виклики історичного масштабу. Звільнення окупованих територій, порятунок якщо не знищеної, то відчутно "пошкодженої" війною економіки. Де тут місце блокчейну? На вашу думку, той продукт, що популяризує WhiteBIT, актуальний для українців?

– Ми пропонуємо не просто продукт. Блокчейн – це нові можливості. Перефразую ваше запитання. Як вам здається, нові можливості зараз актуальні для України?

Україна зараз здатна показати всьому світу широкі переваги від впровадження технології блокчейну в абсолютно різних сферах – як у бізнесі, так і в державному секторі. Для набуття максимальної прозорості, для підвищення швидкості процесів та зменшення собівартості багатьох завдань. Також окремо саме криптофандрейзінг може стати ключовим плацдармом для відбудови України, тому що, наприклад, донати в крипті вже показали свою ефективність. Миттєвий переказ великих сум на потреби армії. Проста процедура конвертування. Для багатьох українців криптоактиви також стали способом зберегти свої заощадження при виїзді з окупованих територій та в умовах нестабільності фіатної валюти.

У межах партнерства з офіційною платформою UNITED24 компанія WhiteBIT через криптопроцесинговий сервіс Whitepay створила можливість приймати донати на потреби України в більшості валют світу та понад 100 криптовалютах. Лише за три тижні повномасштабної війни криптофонд України зібрав понад 54 мільйони доларів. Також за глобальним індексом від Chainalysis за 2022 рік, Україна увійшла в топ 3 світових лідерів із використання віртуальних активів. Це переконливий показник того, що інтерес до криптоактивів є. Зараз важливо перетворити його в глобальну перевагу на рівні держави. Впевнений, Україна цілком може претендувати на роль одного з ключових цифрових хабів Європи. Наразі це питання часу та законодавчої бази.

– Але є й інша сторона медалі. У десятку лідерів за використанням криптоактивів входить і росія. До того ж російські олігархи використовують криптовалюту, щоб обходити санкції й відмивати кошти. Які ваші думки щодо цього?

– Я не можу відповідати за всіх гравців індустрії, але можу чітко пояснити позицію WhiteBIT. З перших днів повномасштабного вторгнення і дотепер вона категорична та прозора. Ми порвали будь-які зв'язки з ринком рф.

Ще в перші дні після повномасштабного вторгнення WhiteBIT закрила можливість реєстрації для користувачів з рф, ввела додаткові перевірки транзакцій, що можуть бути пов'язані з росією, скасувала пари з рублем і заблокувала депозити та виведення рублів. Ми відразу оголосили про це публічно і закликаємо до цього інших гравців індустрії.

Але для багатьох бірж нейтралітет у питанні співпраці з росією залишається комфортним. Такою пасивністю зараз і користуються ті, хто хоче вивести активи в обхід санкцій. Крім того, всі розуміють: ті ж російські олігархи – це особи з можливостями, що часто дозволяють їм обійти систему.

– А як щодо звинувачення безпосередньо біржі WhiteBIT? У соцмережах можна побачити сумнівні закиди на адресу компанії та вас як засновника і СЕО.

– Насправді, відповідь проста і цілком однозначна: на правовому, технічному й ідеологічному рівнях WhiteBIT дотримується безпеки, прозорості, відкритості та чесності. Це – наша відповідальність перед клієнтами і перед самими собою.

Ми технічно унеможливили будь-які операції, пов'язані з росією, і неухильно виконуємо всі норми AML-комплаєнсу для виявлення та моніторингу діяльності з відмивання грошей в крипто і фіатних операціях. І як ​​прозорий бізнес ми завжди співпрацюємо із правоохоронними та судовими органами. Ті, хто в темі, теж про це знають і розуміють.

Як керівник бізнесу з перших днів після блокування ринку рф я відчув великий тиск на нашу компанію. Але коли є факти, не бачу логіки відповідати на закиди. Я завжди відкритий до діалогу. Є конкретні запитання – запитуйте.

Крім того, щоб оцінити інформацію, яку зараз поширюють стосовно WhiteBIT, варто звернути увагу, ким була розпочата ця інформаційна кампанія, ким підтримана. Тоді можна побачити весь ланцюжок подій.

Я допускаю, що публічна проукраїнська позиція WhiteBIT як одного з великих гравців у криптоіндустрії та донаторів України може комусь заважати. Інформаційна війна зосереджена не лише на топчиновниках та політиках України. За рік ми бачили багато спроб знецінити роботу провідних українських фондів, волонтерів і бізнесу, що системно підтримує Збройні Сили. Але ми знали про такі ризики, коли заявляли: "WhiteBIT стоїть разом з Україною". Тому не дивно, що інтенсивність критики WhiteBIT зростає рівномірно з обсягами підтримки, яку ми надаємо Україні.

– На вашу думку, є способи звести нанівець спроби використання крипти для відмивання коштів або інших протиправних операцій? Адже децентралізація – одна із ключових характеристик блокчейн-технологій. Власне, тому цифрові активи такі популярні.

– Переваги блокчейну та пов'язані з ними ризики – суб'єктивна історія. Будь-які новітні технології приваблюють до себе певне коло недобросовісних гравців. Чи, прямо скажемо, шахраїв. Але це не проблема блокчейну. Це проблема суспільства та учасників ринку.

WhiteBIT активно співпрацює з Crystal Blockchain, Chainalysis та Visa Cybersource, які забезпечують повне розуміння кожної транзакції, найвищий рівень відповідності біржі стандартам законодавства про боротьбу з відмиванням грошей і протидію будь-яким шахрайським схемам. Також HAPI Labs – це один з останніх підключених нами операторів, команда топових блокчейн-аналітиків, які займаються ідентифікацією підозрілих активів та відстеженням шляхів їхнього переміщення. Також співпрацюємо із правоохоронними органами України. З нашою підтримкою було розслідувано і розкрито понад 1500 кримінальних справ, деякі ще в процесі розслідування.

Це говорить про те, що за бажання можна створити серйозний бар'єр будь-яким протиправним операціям з криптою. І також це говорить про стабільність принципів біржі, про захист клієнтів і ще раз про чітку проукраїнську позицію.

– Повертаючись до стану української економіки. На вашу думку, як бізнесмена з очевидно новаторським мисленням – є шанс, що у 2023 році становище українського бізнесу покращиться?

– Позитивна динаміка в порівнянні з минулим роком вже спостерігається. Бачив статистику, що очікуваний показник оборотів бізнесу у 2023-му має збільшитися на понад 10%. Майже половина представників українського бізнесу чекають на збільшення оборотів у 2023 році. Зважаючи на масштаби війни, це непоганий прогноз.

Після перемоги потрібні будуть нестандартні рішення: акцент на цифровізації та розвитку інформаційних технологій. Яскравий приклад – Сингапур. Розміром з Київ за 30 років він перетворився із країни з обмеженими ресурсами на одну з найбагатших економік світу.

Україна в останні кілька років демонструє високу зацікавленість у нових технологіях та не менш високу динаміку їхнього впровадження. Для нас – це конкурентне середовище. За результатами Global Skill Report 2022, Україна увійшла в десятку країн світу в рейтингу технологічних навичок. Український IT-ринок навіть під час повномасштабної війни показав зростання на 23% в минулому році і зберігає стійкість. Це історичний шанс для потужного розвитку України в цій сфері, а також розвитку блокчейн-технологій, їхньої популяризації серед українців. Його не можна ігнорувати.

– Тобто маємо інвестувати в підготовку якомога більшої кількості IT-спеціалістів?

– Як один із варіантів. Насправді ми вже це робимо, як я сказав раніше, адже чітко усвідомлюємо перспективу.

У межах проєкту "Дія. Цифрова освіта" WhiteBIT разом із партнерами по індустрії в лютому запустили безоплатний курс із криптограмотності. Він дозволяє опанувати блокчейн на рівні, достатньому для вдалого старту в цій галузі. Більше ніж 100 годин актуальної теоретичної інформації та практики. І це – лише початок.

Можу також сміливо говорити, що ми реалізували одну з важливих складових Меморандуму про співпрацю між WhiteBIT та Києво-Могилянською Академією. Стартував набір на першу в Україні та Східній Європі сертифікатну програму "Блокчейн технології" для магістрів. Студенти отримають знання про криптографію в блокчейн-технологіях, smart-контракти, технічні інструменти регуляції криптовалют на ринку. Це те, чим наша команда неймовірно пишається, адже наша місія – зробити технологію майбутнього доступною. Крім того, вже розпочалися реставраційні роботи одного з корпусів Могилянки для якісного навчання IT-фахівців. Це теж частина нашої співпраці.

– Відомо, що крім Мінцифри, ви також співпрацювали із МЗС. Ця співпраця досі триває?

– Вона триває, і в межах чинної співпраці з МЗС ми зараз готуємо деякі оновлення. Про них зовсім скоро повідомимо публічно.

Ще у квітні 2022 року між WhiteBIT та МЗС було підписано Меморандум. Якщо коротко – ми запропонували свої технологічні та організаційні можливості МЗС для допомоги консульській службі України за кордоном, щоб здійснювати підтримку наших громадян.

WhiteBIT також підтримує Антикризовий центр МЗС та цілодобовий call-центр, що консультує наших громадян у різних куточках світу. Забезпечуємо підтримку технічного оснащення мобільних груп МЗС і втілюємо принцип цифрової безбар'єрності.

У підсумку маємо результат: бізнес та держава спільно допомагають українцям, які змушені тікати від війни. Це важливо, це потрібно, і ми б не могли цього зробити, якби не співпрацювали з органами державної влади.

– WhiteBIT стабільно фігурує серед великих криптодонаторів України. Днями ви особисто, Володимире, отримали високу відзнаку від Головнокомандувача ЗСУ "За сприяння війську". За що саме ви її отримали і чи планували, що благодійна діяльність WhiteBIT набуде таких масштабів?

– Зараз підтримувати Україну – це світовий тренд. Але WhiteBIT почала допомагати цивільному населенню України з перших днів повномасштабного вторгнення, коли ще ніхто не знав, як розвиватиметься ситуація. Наша команда просто почала робити те, що могла в тих умовах. Не озираючись на репутаційні бонуси.

Володимир Носов

На жаль, я не можу вдаватися в деталі щодо всієї допомоги, яку ми надаємо Силам оборони України. Скажу так: загалом ми передали на потреби української армії та цивільних людей допомоги на суму понад 400 млн гривень власних коштів.

Відзнака Головнокомандувача Збройних Сил України, почесний нагрудний знак "За сприяння війську" – це велика честь для мене і привід пишатися для всієї команди WhiteBIT. Відзнака такого рангу – найвища нагорода, яку може отримати цивільна людина. Це ще один приклад того, як в Україні зараз бізнес, держава та армія працюють пліч-о-пліч. Бо всі ми розуміємо – на кону майбутнє країни. Український бізнес сьогодні власним прикладом показує, як важливо діяти, допомагати, вірити в перемогу і боротися.

– Масштаби допомоги дійсно вражають. Чи думали про заснування власного фонду?

– WhiteBIT це передусім велика міжнародна компанія. А наші благодійні проєкти – лише один із напрямів роботи. Тому дійсно, є гостра потреба в систематизації інформації про гуманітарну, освітню і благодійну діяльність на одному майданчику.

Насправді, я давно думав про власний фонд, щоб таким чином розмежувати в публічній площині бізнес та благодійність. Також робота фонду дозволить більше систематизувати надання допомоги людям. Зараз триває робота в цьому напрямі.

– Турбулентність в кінці 2022 року дійсно вплинула на ринок так сильно, як вважається? Чи потребує криптоіндустрія зовнішнього регулювання?

– Традиційні фінансові ринки за час свого існування пережили не одну подібну кризу. Більше того, ці кризи були причиною масштабних фінансових потрясінь, через які постраждали мільйони людей. Велика депресія, втрачене десятиліття, криза Судного дня тощо.

У березні ми стали свідками масштабного банкопаду в США. Банкрутство Silicon Valley Bank, що працював на ринку Штатів 40 років, разом із ним впав SVB та ще кілька дрібних банків. Загалом за кілька днів відбулося падіння традиційних фінансових структур. У порівнянні з цим падіння всім відомої біржі в кінці 2022 року – відлуння грому посеред реального землетрусу.

Свого часу під сумнів ставилася доцільність самого існування фондового чи інвестиційного ринків, які, як ми знаємо, сьогодні є важливою складовою світової економіки. Що було б зі світом, якби тоді під тиском структурні елементи традиційного фінансового світу припинили б існувати? Чи говорили б ми сьогодні про прогрес та розвиток людства? Навряд.

Я погоджуюся з тим, що криптовалютний ринок потребує чітких правил регулювання і чітких правил гри. Вони повинні бути уніфікованими. Але що важливо, такі правила мають відповідати інтересам усіх учасників криптопроцесу: держави, криптобірж, регуляторів, майнерів, користувачів. Без жодних перекосів. Такі умови сприятимуть розвитку індустрії й зводитимуть до мінімуму ризики турбулентностей. Бо хочемо ми того чи ні, але блокчейн-технології – це вже наше сьогодення, а біткоїн – нове золото.