НМТ-2023: учасники тестування пройдуть серйозну перевірку перед іспитом

Голова центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко запевняє, що підготовлені заходи мають стати додатковою мотивацією для абітурієнтів. Якщо в когось знайдуть заборонені предмети — участь у НМТ для нього закінчиться.

Учасникам НМТ-2023 перед безпосередніми іспитами доведеться пройти серйозну перевірку за допомогою металошукача. Про це повідомила голова УЦОЯО Тетяна Вакуленко, передає "Освіта.ua".

Український центр оцінки якості освіти може під час цьогорічного НМТ перевіряти учасників на наявність заборонених технічних засобів. Все це має запобігти списуванню під час безпосереднього тестування.

В аудиторії не повинно бути нічого забороненого, як зазначили у відомстві, а сама перевірка може стати мотивацією на те, щоб не ризикувати результатами тестування.

"Ми можемо це робити. І це одна з причин, чому варто дуже уважно слухати інструктора і коли він повідомить, що мобільні телефони та електронні пристрої слід покласти у відповідні місця – варто зробити це", — йдеться в повідомленні.

Якщо учасник тестування все ж таки попадеться з навушником або іншим гаджетом, тоді у нього не буде можливості завершити іспит.

НМТ-2023: що потрібно знати абітурієнтам

Основна сесія пройде з 5 по 23 червня, а запрошення учасники отримають вже наприкінці травня. В НМТ-2023 буде завдання з трьох предметів, два з яких обов'язкові: українська мова та математика. Третій можна буде обрати самостійно серед: історії України, іноземної мови (англійської, німецької, французької, французької, іспанської), біології, хімії, фізики.

На іспит у кожного учасника буде три години і час між блоками можна розподіляти самостійно.

Нагадаємо, 9 травня повідомлялося про список ресурсів, у яких можна пройти тренувальні тести напередодні НМТ-2023. Це допоможе учасникам більш ретельно підготуватися.