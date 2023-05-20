Укрнафтобуріння заявляє про спробу захопити другу у країні фірму з добування газу, — ЗМІ

В Україні процвітає рейдерство, що маскується під виглядом державних інтересів, котрі використовують у тому числі й співробітники Агентства із розшуку та менеджменту активів, одержаних від корупційних та інших злочинів (АРМА). Для чого використовуються сумнівні судові рішення. З відповідною заявою звернулася до Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля приватна компанія "Укрнафтобуріння" (УНБ), про що вона повідомила на власній сторінці у соцмережі Facebook, пише "Телеграф".

За словами підприємців, 7 квітня 2023 року Печерський суд наклав арешт на корпоративні права УНБ, а пізніше передав їх в управління АРМА. Це рішення суду було скасовано як незаконне 3 травня Ухвалою Печерського районного суду міста Києва.

Проте вже 4 травня корпоративні права компанії було знову арештовано та передано в управління АРМА Ухвалою того самого Печерського районного суду міста Києва. А 10 травня керівництво АРМА звернулося до Кабінету Міністрів України з пропозицією застосувати особливу процедуру управління корпоративними правами УНБ.

Тим самим, за думкою акціонерів компанії, було грубо порушено діюче законодавство та судову практику, адже будь-якого нового обґрунтування та/або зазначення нових підстав щодо необхідності повторного накладення арешту стороною обвинувачення не зазначається. Повторне накладення арешту на підставі тих саме доводів і доказів, оцінку яким вже надано слідчим суддею, є грубим порушенням процесуального законодавства та права власності.

Абсурдною в компанії назвали аргументацію АРМА щодо наявності виключних обставин для того, щоб передати управління компанією в "інші руки", а саме задля забезпечення "безперервного та стабільного функціонування видобутку вуглеводнів в Україні". І це при тому, що УНБ є другою за об’ємами приватного нафтогазовидобутку в Україні та одним із найбільших платників податків.

Так, за 2010-2022 роки УНБ інвестувало в Сахалінське родовище понад 6 млрд грн та сплатило до бюджету 24 млрд грн податків та зборів. Більш того, Укрнафтобуріння сплачує податки наперед – тільки протягом останнього місяця було передплачено більше 1 млрд грн податків, у тому числі на 2-й квартал 2023 року. А також планує наростити видобуток газу у 2023-му році на 30% порівняно з минулим роком.

Як вважають у компанії УНБ, під прикриттям воєнного стану в Україні виникла організована група по рейдерському захопленню підприємств, що використовує правоохоронні органи та за допомогою таких інструментів як АРМА фактично здійснює "експропріацію цікавих активів".

"Націоналізація", ініційована під час війни, не має нічого спільного з прагненням країни потрапити до Євросоюзу та застосовувати цивілізовані методи управління підприємствами. А синхронність та неочікувана оперативність рішень, які демонструють одночасно представники правоохоронних та державних органів, а також тимчасовий керівник ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький, вочевидь підтверджують, що УНБ є об’єктом заздалегідь розробленого плану", – заявив акціонер УНБ у зверненні до прем’єр-міністра.

Зазначимо, що фінансовий план державної "Укрнафти" вже викликав подив у експертів – він виявився взагалі несхожим на ефективний інструмент поліпшення ситуації у компанії під час війни.