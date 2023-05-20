СБУ викрили ще 12 прихильників "русского мира": один із них хотів поставити пам'ятник Кадирову
Служба безпеки України викрила ще 12 інтернет-агітаторів, які діють на боці Росії. Зокрема, один із них лобіював встановлення пам'ятника на честь Кадирова на території України.
СБУ поділилася результатами своєї роботи на своєму каналі в Telegram. Операції охоплювали декілька регіонів України.
У Полтавській області двом особам загрожує до восьми років позбавлення волі. Один із них — співробітник компанії, що займається питаннями критичної інфраструктури, виступав за повномасштабне вторгнення в Україну. Друга людина виступала за встановлення в містах України пам'ятників, присвячених Кадирову.
У Дніпропетровській області було викрито колишнього місцевого бізнесмена, який раніше прославляв "вагнерівців" і захищав їхню участь у конфлікті в Східній Україні. Цей чоловік поширював пропагандистські повідомлення як в інтернеті, так і в особистих бесідах.
На Донеччині було нейтралізовано осередок онлайн-агітаторів із проросійськими поглядами. До цієї групи входили чотири місцеві жителі, які висловлювали підтримку бойовикам терористичних організацій "ЛДНР", що беруть участь у східному конфлікті.
У Кіровоградській області житель Онуфріївського району був затриманий за те, що на платформі соціальних мереж "Однокласники" засуджував деокупацію Херсона як "незаконну".
У Чернігівській області підозрюють ще двох агітаторів, які ділилися пропагандистськими повідомленнями в соціальних мережах, що згодом були поширені російськими інтернет-групами. Одна з них, як повідомляється, часто спілкується зі своїм сином, російським військовим офіцером.
У Рівненській області СБУ виявила двох громадян Росії з українською посвідкою на проживання, які підривали репутацію українських захисників у заборонених соціальних мережах і схвалювали нібито скоєні російськими окупантами з Бурятії злочини проти цивільного населення.
Також, раніше повідомлялося про затримання СБУ в Чернівцях людини, яка передавала Росії інформацію про критичну інфраструктуру, військово-промислові комплекси та місця дислокації підрозділів Збройних сил України.
Крім того, СБУ оголосила підозру мешканці Одеси, яка закликала підтримувати російську агресію.
Раніше Фокус писав про висунуту СБУ підозру російському генералу. За даними слідства, Анатолій Концевий наказав захопити аеропорт у Гостомелі, а також брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та здійсненні воєнної агресії ЗС РФ проти України.