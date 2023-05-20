СБУ викрили ще 12 прихильників "русского мира": один із них хотів поставити пам'ятник Кадирову

Служба безпеки України викрила ще 12 інтернет-агітаторів, які діють на боці Росії. Зокрема, один із них лобіював встановлення пам'ятника на честь Кадирова на території України.

СБУ поділилася результатами своєї роботи на своєму каналі в Telegram. Операції охоплювали декілька регіонів України.

У Полтавській області двом особам загрожує до восьми років позбавлення волі. Один із них — співробітник компанії, що займається питаннями критичної інфраструктури, виступав за повномасштабне вторгнення в Україну. Друга людина виступала за встановлення в містах України пам'ятників, присвячених Кадирову.

Один із колаборантів лобіював встановлення пам'ятника на честь Кадирова на території України Фото: СБУ

У Дніпропетровській області було викрито колишнього місцевого бізнесмена, який раніше прославляв "вагнерівців" і захищав їхню участь у конфлікті в Східній Україні. Цей чоловік поширював пропагандистські повідомлення як в інтернеті, так і в особистих бесідах.

Ця людина поширювала пропагандистські повідомлення як в інтернеті, так і в особистих розмовах Фото: СБУ

На Донеччині було нейтралізовано осередок онлайн-агітаторів із проросійськими поглядами. До цієї групи входили чотири місцеві жителі, які висловлювали підтримку бойовикам терористичних організацій "ЛДНР", що беруть участь у східному конфлікті.

У Донецькій області було організовано цілий центр онлайн-агітаторів Фото: СБУ

У Кіровоградській області житель Онуфріївського району був затриманий за те, що на платформі соціальних мереж "Однокласники" засуджував деокупацію Херсона як "незаконну".

У Чернігівській області підозрюють ще двох агітаторів, які ділилися пропагандистськими повідомленнями в соціальних мережах, що згодом були поширені російськими інтернет-групами. Одна з них, як повідомляється, часто спілкується зі своїм сином, російським військовим офіцером.

Агітатори ділилися пропагандистськими повідомленнями у соціальних мережах Фото: СБУ

У Рівненській області СБУ виявила двох громадян Росії з українською посвідкою на проживання, які підривали репутацію українських захисників у заборонених соціальних мережах і схвалювали нібито скоєні російськими окупантами з Бурятії злочини проти цивільного населення.

Також, раніше повідомлялося про затримання СБУ в Чернівцях людини, яка передавала Росії інформацію про критичну інфраструктуру, військово-промислові комплекси та місця дислокації підрозділів Збройних сил України.

Агітатор передавав Росії інформацію про критичну інфраструктуру, військово-промислові комплекси та місця дислокації підрозділів Збройних сил України. Фото: СБУ

Крім того, СБУ оголосила підозру мешканці Одеси, яка закликала підтримувати російську агресію.

Раніше Фокус писав про висунуту СБУ підозру російському генералу. За даними слідства, Анатолій Концевий наказав захопити аеропорт у Гостомелі, а також брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та здійсненні воєнної агресії ЗС РФ проти України.