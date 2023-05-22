Французький приціл. Вірменія отримає зброю всупереч безпековим інтересам України та Ізраїлю

Париж дозволив постачання зброї до Єревану. Перші 50 бронемашин вже відправилися до Вірменії. Як відомо, ця країна тісно співпрацює у сфері зовнішньої торгівлі з двома агресивними режимами — російським та іранським. А отже, поставки озброєнь можуть створювати додаткові ризики для безпеки України та Ізраїлю. Про це пише Уніан з посиланням на телеграм-канал AZfront .

Рупор спецслужб Франції Intelligenceonline також підтверджує інформацію про підготовку військового експорту до Вірменії та поновлення роботи двостороннього комітету із озброєнь.

На даний момент багато французьких парламентарів виступили за постачання зброї до Вірменії. Зрозуміло, істеблішмент Вірменії активно підтримує цю можливість.

Однак це може отримати негативну реакцію у світі. Зокрема, стурбованість уже висловив Ізраїль.

"Вірменія, Іран і Росія тісно пов'язані військовим співробітництвом, через що французькі поставки до Вірменії можуть потрапити до рук найбільших ворогів Києва і Єрусалиму", — попереджав найбільший єврейський тижневик США The Jewish Press . Йому вторить український Focus : "Зараз є побоювання, що західні зразки озброєння, які отримає Єреван, можуть потрапити до рук РФ. Росія може розробити протидію зброї або спробувати створити свою копію".

Постачання зброї можуть обернутися реальним посиленням агресорів руками західних країн.

"Макрон озброює Вірменію, сателіта Росії та союзника Ірану", — відреагував на спробу поставок екс-директор у справах Близького Сходу та Північної Африки Ради нацбезпеки США Доран. І це посилення за рахунок Азербайджану та Туреччини, члена НАТО, швидше за все, кине весь Кавказ та Центральну Азію до рук Ірану та Росії.

Ще в листопаді 2022 року ізраїльське видання Hamodia попереджало про плани французів постачати Вірменії важке озброєння. Медіа констатувало формування союзу між Францією, Іраном та Росією, які об'єднали зусилля проти Азербайджану та Ізраїлю на Кавказі.

У грудні ізраїльські парламентарі офіційно визнали : позиція французів щодо Карабаха грає на руку Ірану, зацікавленому в ослабленні Азербайджану.

Вірменія відіграє особливу роль у відносинах Ірану та Росії. Ця країна давно перетворилася на торговельного посередника у військово-стратегічному альянсі країн-агресорів. А війна в Україні лише відстрочила створення франко-російського альянсу на Кавказі.