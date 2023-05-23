"Укрнафтобуріння" вимагає від НАБУ розслідувати спробу захоплення підприємства, — ЗМІ

Сукупна вартість активів "Укрнафтобуріння" у 2022 році склала понад 21 млрд грн, а отже компанія є привабливим активом для рейдерів.

Одна з найбільших газовидобувних компаній України "Укрнафтобуріння" звернулася до Національного антикорупційного бюро із закликом розслідувати питання щодо передачі заарештованих активів компанії в управління ПАТ "Укрнафта". Про це повідомляє "УНІАН".

Як стверджується у заяві, що перебуває у розпорядженні журналістів, спроба привласнення активів "Укрнафтобуріння" є корупційним кримінальним правопорушенням.

"Відносно ПАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" (надалі також — Компанія) та його акціонерів групою осіб, до складу якої входять державні службовці, зокрема посадові особи Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), Державного бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора України, Кабінету Міністрів України, які діють в інтересах директора ПАТ "Укрнафта" Корецького С.Ф. та інших наразі невстановлених осіб, якими контролюється останній, вчинено ряд корупційних кримінальних правопорушень, метою яких є протиправне заволодіння активами Компанії", — повідомляється у заяві.

Згідно з повідомленням, "Укрнафтобуріння" є однією з найбільших приватних компаній та платників податків у державі. З 2010 по 2022 роки компанія інвестувала у Сахалінське родовище понад 6 млрд грн, пробурила близько 20 нових свердловин, здійснила понад 50 капітальних ремонтів свердловин, сплатила до бюджету близько 24 млрд грн податків та зборів, а видобуток газу склав понад 6 млрд кубометрів. Сукупна вартість активів "Укрнафтобуріння" за 2022 рік склала 21,1 млрд грн. А отже, як підкреслюється у заяві, компанія є досить привабливим активом.

За даними компанії, спершу акції "Укрнафтобуріння" були незаконно арештовані шляхом "службового підроблення" посадовими особами ДБР та Офісу Генпрокурора. Так, відповідно до ухвали слідчої судді Печерського районного суду від 3 травня, факт наявності якого був "навмисно замовчаний", об’єктивні дані, які б підтверджували, що корпоративні права "Укрнафтовидобування" відповідають критеріям речового доказу, були відсутні. Однак посадові особи звернулися до судді із клопотанням повторно, що "за відсутності у сторони обвинувачення нових даних та доводів є зловживанням процесуальними правами". І вже наступного дня, 4 травня, "було постановлено неправосудне рішення суду про накладення арешту на акції "Укрнафтобуріння"".

Потім, як повідомляє у зверненні до НАБУ "Укрнафтобуріння", неправомірні дії вчинили посадові особи АРМА, підробивши підстави для застосування щодо арештованих корпоративних прав компанії особливої процедури управління активами.

Відповідно до статті 21-1 Закону про АРМА, винятковими вважаються випадки передачі в управління активів, за наявності хоча б однієї з таких обставин:

1) існує ризик збою та/або переривання функціонування таких активів, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій або збоїв у тепло-, енерго, електро-, водопостачанні або водовідведенні або постачанні природного газу;

2) існує ризик переривання функціонування підприємств, установ та організацій оборонно-промислового комплексу та/або авіабудівельної галузі, у власності яких перебувають такі активи.

Однак, як запевнює представник "Укрнафтобуріння" у зверненні до НАБУ, жоден з цих критеріїв не може бути застосований до корпоративних прав цієї компанії.

Крім того, у "Укрнафтобуріння" додають, що Антимонопольний комітет України визнав пропозицію Кабінету міністрів України стосовно передачі арештованих активів підприємств, що розробляли Сахалінське родовище, в управління ПАТ "Укрнафта" — концентрацією. В "Укрнафтобуріння" наголошують, що за здійснення концентрації без попередньої згоди АМКУ, учасники концентрації та їх посадові особи притягуються до відповідальності згідно Закону України "Про захист економічної конкуренції".

"Вважаємо, що всі задіяні члени злочинного угруповання знали про відсутність загроз безперервного функціонування активів та незаконність внесення на розгляд Уряду питання передачі акцій ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" в управління ПАТ "Укрнафта" за спеціальною процедурою, про що були особисто письмово повідомлені представником ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" та через ЗМІ", — наголошують в "Укрнафтобуріння".

У компанії підсумовують, що кінцевою метою зазначених дій є отримання "доступу до фінансових та матеріальних ресурсів підприємства з метою їх подальшого безконтрольного привласнення та використання у власних цілях".