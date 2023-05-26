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Як підготуватися до TOEFL? Кілька важливих порад
Незалежно від того, чи ви студент, що прагне здобути освіту за кордоном, чи працівник, який мріє про роботу у міжнародній компанії, TOEFL (Test of English as a Foreign Language) є надзвичайно важливим стандартом для оцінки знань англійської мови. Як підготуватися до нього ефективно? Пропонуємо вам поради від спеціалістів онлайн-школи англійської мови Englishdom.
TOEFL Reading
- Один із ключових елементів успішного TOEFL Reading — солідний словниковий запас. Тут все зрозуміло — чим більше читаєте, тим краще. Ну й словник для нових слів та виразів стане вам в пригоді.
- Час є обмеженим у TOEFL Reading, важливо розвивати навички швидкого читання. Управляйтесь у швидкому "скануванні" та перегляді тексту, зосереджуючись на головних ідеях, ключових словах та відносно важливих деталях.
- Оберіть стратегію для кожного тексту. Наприклад, для запитань про основну ідею сконцентруйтеся на заголовку, першому реченні кожного абзацу та останньому абзаці. Для запитань з деталей шукайте конкретні відповіді в тексті. Використовуйте стратегії попереднього перегляду тексту, створення ментальних карт або записування коротких приміток.
TOEFL Listening
- Ви часто слухаєте подкасти, аудіокниги, дивитеся серіали без перекладу? А розмовні радіостанції чи телевізійні випуски новин? Сподіваємося, ви зрозуміли, на що ми натякаємо. Різноманітність прослуханих матеріалів допоможе вам звикнути до різних голосів, акцентів та тематик, які зустрінуться в TOEFL Listening.
TOEFL Writing:
- Розпочніть із написання плану. Продуманий вступ, аргументи та висновок — все це допоможе організувати свої думки та забезпечити логічну та структуровану композицію вашого тексту.
- Не забувайте про різноманітність лексики. Саме час застосувати усе, що ви засвоїли під час активного читання, продемонструвати свій словниковий запас. Постарайтеся, хай екзаменатор насолоджується вашою відповіддю.
- Граматика. Без неї нікуди. Якою б шедевральною не була ваша відповідь, граматичні помилки все зіпсують.
TOEFL Speaking
- Вмикайте диктофон та переказуйте те, що ви слухайте під час підготовки до TOEFL Listening. А потім уважно слухайте запис. Ця нехитра вправа допоможе "прокачати" ваше вміння формулювати та структурувати думки та ще й додасть впевненості та навчіть не лякатися власного голосу.
- Подолати хвилювання допоможе заздалегідь заготовлений шаблон. Ваша відповідь має складатися зі вступу, 1-2 головних думок та прикладів та висновку.
- Про багатий словниковий запас ми вже писали вище. Тож, не будемо повторюватись. Скажімо лише, що і під час TOEFL Speaking без нього не обійдеться.
Та й найголовніша порада. Якщо готуватися до TOEFL під наглядом досвідченого викладача, вірогідність успішного складання зросте в кілька разів. Тому, переходьте за посиланням, отримайте свій безплатний пробний урок + 15% знижки на навчання (за промокодом PRAY_FOR_UKRAINE) та готуйтеся вразити своїх екзаменаторів.