Як підготуватися до TOEFL? Кілька важливих порад

Незалежно від того, чи ви студент, що прагне здобути освіту за кордоном, чи працівник, який мріє про роботу у міжнародній компанії, TOEFL (Test of English as a Foreign Language) є надзвичайно важливим стандартом для оцінки знань англійської мови. Як підготуватися до нього ефективно? Пропонуємо вам поради від спеціалістів онлайн-школи англійської мови Englishdom.

TOEFL Reading

Один із ключових елементів успішного TOEFL Reading — солідний словниковий запас . Тут все зрозуміло — чим більше читаєте, тим краще. Ну й словник для нових слів та виразів стане вам в пригоді.

. Тут все зрозуміло — чим більше читаєте, тим краще. Ну й словник для нових слів та виразів стане вам в пригоді. Час є обмеженим у TOEFL Reading, важливо розвивати навички швидкого читання . Управляйтесь у швидкому "скануванні" та перегляді тексту, зосереджуючись на головних ідеях, ключових словах та відносно важливих деталях.

. Управляйтесь у швидкому "скануванні" та перегляді тексту, зосереджуючись на головних ідеях, ключових словах та відносно важливих деталях. Оберіть стратегію для кожного тексту. Наприклад, для запитань про основну ідею сконцентруйтеся на заголовку, першому реченні кожного абзацу та останньому абзаці. Для запитань з деталей шукайте конкретні відповіді в тексті. Використовуйте стратегії попереднього перегляду тексту, створення ментальних карт або записування коротких приміток.

TOEFL Listening

Ви часто слухаєте подкасти, аудіокниги, дивитеся серіали без перекладу? А розмовні радіостанції чи телевізійні випуски новин? Сподіваємося, ви зрозуміли, на що ми натякаємо. Різноманітність прослуханих матеріалів допоможе вам звикнути до різних голосів, акцентів та тематик, які зустрінуться в TOEFL Listening.

TOEFL Writing:

Розпочніть із написання плану. Продуманий вступ, аргументи та висновок — все це допоможе організувати свої думки та забезпечити логічну та структуровану композицію вашого тексту.

Не забувайте про різноманітність лексики. Саме час застосувати усе, що ви засвоїли під час активного читання, продемонструвати свій словниковий запас. Постарайтеся, хай екзаменатор насолоджується вашою відповіддю.

Граматика. Без неї нікуди. Якою б шедевральною не була ваша відповідь, граматичні помилки все зіпсують.

TOEFL Speaking

Вмикайте диктофон та переказуйте те, що ви слухайте під час підготовки до TOEFL Listening. А потім уважно слухайте запис. Ця нехитра вправа допоможе "прокачати" ваше вміння формулювати та структурувати думки та ще й додасть впевненості та навчіть не лякатися власного голосу.

Подолати хвилювання допоможе заздалегідь заготовлений шаблон. Ваша відповідь має складатися зі вступу, 1-2 головних думок та прикладів та висновку.

Про багатий словниковий запас ми вже писали вище. Тож, не будемо повторюватись. Скажімо лише, що і під час TOEFL Speaking без нього не обійдеться.

Та й найголовніша порада. Якщо готуватися до TOEFL під наглядом досвідченого викладача, вірогідність успішного складання зросте в кілька разів. Тому, переходьте за посиланням, отримайте свій безплатний пробний урок + 15% знижки на навчання (за промокодом PRAY_FOR_UKRAINE) та готуйтеся вразити своїх екзаменаторів.