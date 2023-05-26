"Пройшов усі необхідні перевірки": у СБУ пояснили наявність паспорта РФ у батька Наумюка

У спецслужбі заявили, що ворожі документи родичі отримали після окупації Луганська. При цьому, після виїзду з окупованої території вони подали заяви на відмову від громадянства РФ.

Перед призначенням заступником голови Служби безпеки України Сергій Наумюк пройшов перевірки, визначені законодавством. Інформація про його родичів була "ретельно вивчена". Про це йдеться у коментарі пресслужби СБУ, опублікованому 26 травня у соцмережах.

"Близькі родичі Сергія Наумюка є громадянами України, водночас про наявність у його батька та брата паспортів РФ Сергій Наумюк повідомляв раніше", — підкреслили у відомстві.

У пості йдеться, що родичі Наумюка отримали ворожі документи після окупації міста Луганськ у 2014 році. За інформацією СБУ, після виїзду з тимчасово окупованої території вони подали заяви на відмову від громадянства РФ, однак органи країни-агресорки нині свідомо блокують розгляд таких заяв.

"Наразі батько та брат Сергія Наумюка на законних підставах постійно перебувають на території США, де очікують на скасування громадянства РФ", — передала пресслужба.

Як проінформували у відомстві, родичі Наумюка виступають проти дій Росії, що розв’язала війну на території України.

Нагадаємо, 25 травня Володимир Зеленський указом №298/2023 призначив Сергія Наумюка заступником голови СБУ. Раніше Наумюк працював у НАБУ.

26 травня розслідувачі проєкту "Схеми" повідомили, що батько новопризначеного заступника голови СБУ має чинний російський паспорт.