3,5 бали за шкалою Ріхтера: на Полтавщині зафіксували землетрус

Повідомляється, що землетрус відноситься до ледве відчутних. Коливання могли відчути лише окремі люди усередині приміщень, особливо на верхніх поверхах.

Увечері 26 травня у полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 3,5 бали за шкалою Ріхтера. Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю Національної системи сейсмічних спостережень.

Повідомляється, що епіцентр землетрус розташувався у Решитилівському районі Полтавської області, приблизно за 20 кілометрів від Полтави, на глибині 7 кілометрів. Поштовхи зафіксували о 21:38.

На Полтавщині зафіксували землетрус Фото: Скриншот

"За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", — йдеться у повідомленні.

У Центрі також повідомили, що такі за силою землетруси з території Полтавської області реєструвалися і раніше. Наприклад, 14 січня 2023 року стався землетрус з магнітудою 2,7 бала, а 3 жовтня 2022 року був зафіксований землетрус з магнітудою 3,4 бала за шкалою Ріхтера.

Нагадаємо, що 17 травня на Полтавщині запустили цілодобовий стрим із гнізда лелек. На стримі можна побачити, як лелека-батько Грицько вирощує п'ятьох пташенят. Зібраний відеоматеріал буде використаний студентами та вченими із КНУ ім. Шевченка для вивчення поведінки птахів.

Крім того, 26 травня фотопастка зафіксувала сміливу тварину у Чорнобилі. Олень благородний, який рідко з'являється в об'єктиві зоозахисників, опинився у фотопастці в Чорнобильському заповіднику.