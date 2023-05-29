НБУ ухвалив рішення про підтвердження відповідності структури власності ТДВ СК ВІДІ-СТРАХУВАННЯ вимогам щодо прозорості

Нові ліцензійні умови, які були запроваджені у квітні 2021 року НБУ, вимагають від небанківських фінансових установ забезпечити більшу прозорість щодо структури власності.

Це включає такі відомості, як імена всіх акціонерів, розмір частки кожного акціонера в компанії та будь-які зміни в структурі власності. Також НБУ вимагає, щоб уся інформація була доступна клієнтам за запитом.

ТДВ СК ВІДІ-СТРАХУВАННЯ зуміла виконати ці вимоги та продемонструвати свою відповідність прозорості, надаючи детальну інформацію про своїх власників та будь-які зміни у структурі власності.

Саме тому Національний банк України нещодавно підтвердив, що ТДВ СК ВІДІ-СТРАХУВАННЯ, яка входить до складу групи компаній VIDI, відповідає новим вимогам прозорості для небанківських фінансових установ.

Це рішення є позитивним знаком для компанії VIDI та її клієнтів, оскільки демонструє, що ТДВ СК ВІДІ-СТРАХУВАННЯ прагне забезпечити своїм клієнтам безпечне та захищене середовище для здійснення фінансових операцій.

Все це дозволяє клієнтам приймати зважені рішення при виборі страхової компанії, а також сприяє зміцненню довіри між компанією та її клієнтами, що важливо для будь-якого бізнесу.

Як зазначив Олександр Джуринський:

"Рішення НБУ підтверджує, що ТДВ СК ВІДІ-СТРАХУВАННЯ прозора страхова компанія та повністю відповідає нормативно-правовим актам.

Рішення НБУ має запевнити як існуючих, так і потенційних клієнтів, що вони можуть довіряти ТДВ СК ВІДІ-СТРАХУВАННЯ, що входить до складу групи компаній VIDI, при проведенні своїх фінансових операцій".

ДОВІДКОВО. Група VIDI є сімейним бізнесом родини Джуринських. Її кінцевими бенефіціарами є громадяни України, брати Віталій та Олег Джуринські.

VIDI, представляючи у якості офіційного дилера 18 всесвітньо відомих автомобільних та 2 мотоциклетних бренди, є лідером роздрібного автомобільного ринку України.

З перших днів війни VIDI, як і вся країна, активно допомагає ЗСУ.

Компанія веде бізнес відкрито та прозоро: за підсумками 2022 року до бюджетів усіх рівнів підприємства VIDI сплатили 413,3 млн грн податків та зборів, за січень-квітень 2023 року – 161,5 млн грн.