AmericanUniversityKyiv (АUK) розпочав роботу у будівлі РічПорту на Поштовій Площі

22 травня, Київ, Україна: АмеріканЮніверсітіКиїв (АЮК), провів церемонію інавгурації нового Президента університету Дена Райса. Урочистий захід відбувся у приміщенні університетського кампусу, який відкриває двері у відреставрованій будівлі Річкового порту на Поштовій Площі.

У кампусі АЮК в РічПорту зможуть навчатися понад 2 тисячі студентів. Ця історична будівля, відреставрована у тому числі завдяки інвестиціям АЮК, є не лише пам’яткою архітектури та культурною спадщиною столиці, а й майбутнім центром освіти та інновацій.

Вітаючи AmericanUniversityKyiv у його кампусів РічПорту, Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий наголосив: "Це дуже сміливий вчинок інвестувати в країну, в якій іде війна: найпотужніша, найскладніша війна за останні 80 років. Я переконаний, що до цього рішення вас спонукала віра у незворотність цивілізаційного вибору українців. Я переконаний, що саме освіта приведе нас до остаточної перемоги. В цьому є великий символ віри світу в Україну".

Інавгурація Президента вищого навчального закладу в США є усталеною традицією. В АЮК вона була проведена вперше з повним дотриманням американських стандартів. Під час церемонії новий Президент АЮК Ден Райс виголосив присягу в присутності Наглядової ради, студентів і викладачів та урочисто прийняв символи влади — булаву і медальйон — від попереднього Президента пана Ріка Шенгроу. Пан Райс також виступив з програмною промовою — маніфестом щодо майбутнього розвитку АЮК в Україні.

Ден Райс, Президент АЮК: "Це велика честь для мене очолити АЮК в Україні. Я бачу славні перспективи розвитку нашого університету, а також мрії української молоді стати потужним рушієм розвитку та відбудови своєї країну. Це викликає захоплення і прагнення бути частиною цього, допомагати українцям та Україні досягати успіху йіперемог! Ми дякуємо ЗСУ та всім українцям, завдяки самовідданості яких ми можемо сьогодні відкривати університет в Україні".

Уже цього року AmericanUniversityKyiv подвоїть кількість студентів, які розпочнуть своє навчання у вересні, та збільшить число навчальних програм з 5 до 9 за різними напрямками: від класичних GlobalManagement та SoftwareEngeneeing до новітніх програм GlobalTechnology&Development та TechnologicalLeadership&ArtificialIntelligence.

Як зазначив під час відкриття ректор АЮК Роман Шеремета: "Я пишаюся українською молоддю та нашими студентам. Я радий, що навіть під час війни ми створюємо такі чудові умови для навчання. Як науковець, який викладав у понад 100 університетах 20 країн світу, можу сміливо сказати — це найкращий кампус, перлина архітектури та корабель знань на річці Дніпро".

АЮК втілює важливу місію: допомагає українцям здобувати якісну освіту міжнародного зразка та американський диплом, не виїжджаючи з України, не залишаючи родину, роботу чи бізнес. Студенти АЮК мають можливість отримати подвійні дипломи, власне АмеріканЮніверсіті Київ та його партнера — АrizonaStateUniversity. Для цього студенти АЮК мають можливість навчатися в Аризоні онлайн або офлайн.

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AмеріканЮніверсіті Київ (www.auk.edu.ua) — є першим приватним університетом, який пропонує високі стандарти американської освіти в Україні завдяки партнерству з ArizonaStateUniversity (ASU), одним із найбільших університетів США, що за рейтингом US News&WorldReport є найінноваційнішим університетом Америки. В Україні партнерами-засновниками AЮК є: EPAM Systems, BGV GroupManagement, Academy DTEK, Brain, ChannelGeorgianConsulting, GeorgianAmericanUniversity.

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Київський річковий порт — будівництво тривало з 1958 по 1961 роки. Споруда зведена у вигляді корабля зі щоглою та має високу художню цінність. Головний вхід прикрашають лаконічні контррельєфи — різновид поглибленого рельєфу.

Водночас в екстер’єрі та інтер’єрі присутні розписи, композиції в техніці "сграфіто" у виконанні художників-модерністів Ернеста Коткова, Валерія Ламаха, Івана Литовченка.