ФІОТ-60: Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ відзначає шістдесят років

Цього року ФІОТ – один з найвпливовіших та найповажніших технічних факультетів, який постачає сотні висококваліфікованих спеціалістів на український ІТ-ринок, – відзначає своє 60-річчя. Поважна дата для організації, що успішно виконує свої завдання в такій висококонкурентній в наш час галузі, як технічна освіта.

Хоча насправді життєпис Факультету інформатики та обчислювальної техніки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" можна було б вести ще з 1918 року. Саме тоді на базі кафедр, що нині входять до складу ФІОТ, був сформований електротехнічний факультет (ЕТФ). Пізніше відбулися реорганізація та зміни, аж поки у 1963 році ФІОТ не набув знайомої нам формації. Зараз це три випускові кафедри: інформаційних систем та технологій (ІСТ), обчислювальної техніки (ОТ), інформатики та програмної інженерії (ІПІ).

За цими назвами стоїть потужний педагогічний склад з понад 195 кваліфікованих викладачів, 29 докторів наук і 81 кандидат наук, що кожного року випускають нові кадри. Лише у цьому навчальному році на всіх курсах факультету здобувають вищу освіту 3236 студентів денної форми, 210 заочників та 86 аспірантів. Ще 140 іноземних студентів проходить англійською мовою.

Ще з початку 90-х факультет почав навчати й випускати спеціалістів, яких ми зараз називаємо "айтішниками", з 1993 року почалася підготовка бакалаврів за напрямом "Комп’ютерні інформаційні технології", в наступні роки – інженерів-системотехніків за різними спеціальностями. А з 1999 року факультет готує магістрів за спеціальністю "Інформаційні управляючі системи та технології".

На кафедрах факультету діє 19 навчально-наукових лабораторій, в рамках яких студенти долучаються до національних наукових розробок та пробують свої сили у технологічних стартапах. Керує всім цим багатопалубним кораблем під назвою ФІОТ декан, доктор технічних наук, професор Ярослав Корнага.

Ректор НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського Михайло Згуровський, проректор з навчально-виховної роботи НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського Наталія Семінська та Ярослав Корнага, декан ФІОТ

Синергія ГО "Розвиток ІТ освіти" та ФІОТ

Громадська організація "Розвиток ІТ освіти" з 2021 є рушійною частиною цієї команди, частиною цього корабля. Створили її двоє колишніх випускників ФІОТу – підприємець та меценат Анатолій Бойко та Голова представництва Cisco в Україні Сергій Мартинчук.

До команди ГО швидко долучилися зацікавлені в розвитку факультету колеги, аби разом працювати над створенням практичної технічної платформи за кращими світовими прикладами. Очолив ГО Олександр Ролік – завідувач кафедри ІСТ, яка є найбільшою в Європі й складається з понад 80 викладачів.

"Головна мета проєкту "Розвиток ІТ освіти" – це сприяння створенню кращих умов для отримання практичної освіти в Україні, побудова ефективної форми взаємодії викладачів, студентів та бізнесу, впровадження сучасної інноваційної моделі розвитку вищого навчального закладу", – відзначив співзасновник ГО Анатолій Бойко.

Першим вагомим результатом синергії між ФІОТом та ГО "Розвиток ІТ освіти" став запуск проєкту, який має поєднувати та акумулювати в собі інтелектуальні ресурси викладачів, студентів та сучасного українського ІТ-бізнесу.

Хаб ФІОТ – унікальний спільний проєкт

За підтримки партнерів у 2022 році було створено перший масштабний соціальний проєкт на базі державного університету – Хаб ФІОТ. Він став першим для України освітнім проєктом, у якому представники бізнесу, студенти та викладачі можуть взаємодіяти на практиці та створювати реальні продукти. На базі Хабу відбувається проведення лекцій, воркшопів, конференцій та хакатонів для студентів IT-спеціальностей, а також організація лабораторій, у яких студенти працюють разом із менторами з українських ІТ-компаній.

"Одним з пріоритетних завдань практичної роботи ГО "Розвиток ІТ освіти" є налагодження тісних комунікацій з міжнародною науковою спільнотою, світовими та європейськими вишами – для обміну технологіями та напрацюваннями. Таким чином ми сприятимемо зменшенню відтоку талановитих українських студентів за кордон", – підкреслив Сергій Мартинчук.

Навіть під час карантину діяльність проєкту спільними зусиллями факультету, ГО та інших партнерів підтримувалась, й на базі Хабу відбувались численні онлайн-конференції, хакатони та вебінарів. Робота Хабу продовжується й під час повномасштабного вторгнення росії, хоча й не в тому масштабі, в якому планувалось. Ми віримо, що після перемоги України Хаб ФІОТ відновиться у повній мірі.

Зліва направо: Данило Федорів – колишній випускник ФІОТ, Сергій Теленик – колишній декан ФІОТ, Оксана Льовочкіна – координаторка ГО "Розвиток ІТ освіти", Михайло Згуровський – ректор НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, Олена Халус – заступниця декана ФІОТ, Олександр Борняков – заступник Міністра цифрової трансформації України, Анатолій Бойко – меценат, співзасновник ГО "Розвиток ІТ освіти"

Участь у Web Summit 2021

За ці роки, що ГО "Розвиток ІТ освіти" активно співпрацює зі студентами та викладачами, ФІОТ має чималі результати. Перш за все, практичним прикладом успіху такої синергії стала презентація двох роботів, розроблених студентами ФІОТ, на найбільшій ІТ-конференції світу – Web Summit 2021 у Португалії.

В тому році Україна вперше мала свій павільйон в рамках конференції, на якому була презентована вітчизняна ІТ екосистема та українські стартапи. Зокрема, тоді на українському стенді команда ГО разом із факультетською командою презентувала розробленого студентами HU-Bot робота, який має штучний інтелект та багато функцій: розпізнавання обличчя та об’єктів, контроль балансу, уникнення перешкод, розпізнавання голосу тощо. Наразі цей робот на стадії другої версії прототипу. Участь українських студентів у міжнародному заході такого рівня викликала зацікавленість й у вітчизняних ЗМІ. В результаті, наші розробники мали нагоду поділитися результатами своєї роботи з українцями на кількох телеканалах.

Навіть попри війну спільна робота команди ГО "Розвиток ІТ освіти" та студентів ФІОТ не припиняється. Так, у квітні 2023 року на бізнес-форумі у Братиславі заступниця декана ФІОТ й менеджерка проєктів і програм ГО Олена Халус виступила й розповіла про студентські проєкти, які розроблялися та саме зараз на стадії реалізації під менторським наглядом викладацького та професорського складу ФІОТ КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Попри всі виклики продовжуємо працювати

"Всупереч всім тим викликам, що перед нами постають, ми все здужаємо та вистоїмо. Ми пережили корона-кризу, зараз переживаємо війну. Але я впевнена, що ми й зараз вистоїмо й обов’язково переможемо. І будемо робити й надалі так, щоб Україна перетворилася на великий центр ІТ та сучасних технологій, разом з нашим улюбленим факультетом створювати умови, щоб наші студенти та випускники були найкращими у світі", – зазначила Олена Халус.

Енергія молодих людей студентського активу, досвід адміністрації та викладачів, доповнені підтримкою ГО "Розвиток IT освіти" отримали ефективну синергію під час святкування ювілейного Дня факультету, на який були запрошені партнери Хабу ФІОТ – Міністерство цифрової трансформації України, Український фонд стартапів, представники світових компаній – SoftServe, Infopulse, Samsung, Trendformer та інші.

Разом, цією сильною й надійною командою, готовою до будь-яких викликів, робота над створенням кращих умов для отримання практичної освіти в Україні, ефективної моделі взаємодії викладачів, студентів та бізнесу, впровадження інноваційної моделі розвитку університетів та їх підрозділів буде продовжуватися й надалі.