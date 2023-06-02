Вейпи допомагають відмовитися від сигарет навіть тим, хто від самого початку не планував кидати палити

Аналізуючи результати та методи проведення попередніх досліджень, Карін А. Каша, доктор філософії з Департаменту поведінки щодо здоров'я (США) виявила, що всі учасники подібних досліджень мали намір кинути палити. Як відомо, намір — це вже частина успішної реалізації плану. А як бути з тими, хто не виявляє бажання кинути палити? Зібравши групу вчених, Карін А. Каша вирішила впритул зайнятися цим питанням.

З результатами досліджень буде цікаво та корисно ознайомитись і тим, хто вже перейшов на вейпи України.

Як проходило 5-річне дослідження

Дослідження проводилося на основі даних РАТН, що є збором інформації про поведінку, ставлення і переконання, пов'язані з вживанням тютюну, а також про наслідки для здоров'я. До дослідження команди Карін А. Каша потрапили дані з 2-5 хвилі РАТН, які провалилися з перервами із жовтня 2014 року по листопад 2019 року. Інтерес для вчених представляли дорослі, які щодня палять тютюнові сигарети, ніколи не використовували електронні сигарети і на момент опитування не мали бажання кинути палити. До остаточної вибірки потрапили анкети 1600 осіб. Кожна нова хвиля опитування РАТН давала вченим можливість порівняти попарно результати вихідного і контрольного рівня: хвилі 2-3, хвилі 3-4 і хвилі 4-5. На початку спостереження загальна картина мала такий вигляд:

20,5% викурювали менше 10 цигарок на день;

29,2% викурювали від 10 до 19 цигарок на день;

37,6% викурювали від 20 до 29 цигарок на день;

12,7% курили щонайменше 30 сигарет на день.

Вчені також досліджували та аналізували інші дані учасників: біологічну стать, вік, расову та етнічну приналежність, рівні освіти та річного доходу сім'ї.

Результати після 12 місяців

Під час спостереження учасникам ставили запитання про те, чи використовують вони електронні сигарети для того, щоб кинути палити, і як часто. 10,7% учасників, які курили щодня, не планували кинути палити назавжди і при цьому не використовували електронні сигарети, не зробили жодної затяжки протягом 12 місяців. Серед тих, хто використовував електронні пристрої для надходження нікотину, цей показник був набагато вищим — він становив 45,5%. А серед учасників, які використовували електронні цигарки час від часу, кинули палити лише 10,2%, що суттєво не відрізнялося від показника першої групи.

Результати п'ятирічного дослідження показали, що в учасників, які згодом використовували електронні сигарети щоденно, ймовірність припинення паління була у 8 разів вищою, ніж у тих, хто вирішив обійтися без цих пристроїв. Згідно з аналізом інших даних, курці, які не планують коли-небудь кинути палити, як правило, викурюють більше цигарок на день, мають нижчий рівень освіти та сімейний дохід порівняно зі своїми колегами, які планують кинути палити. Курців такого типу, на переконання вчених, слід спеціально враховувати при оцінці потенціалу користі та ризику електронних сигарет для припинення куріння серед населення.

Результати дали змогу вченим зробити висновок про те, що зв'язок між використанням електронних сигарет і зміною намірів кинути палити може розширити коло курців, які беруть участь у зусиллях із припинення паління, та в підсумку збільшити загальний рівень відмови від паління.