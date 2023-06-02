Облив бензином та спалив: чоловіка зі Львівської області підозрюють у жорстокому вбивстві дружини

За словами правоохоронців, чоловік вирішив позбутися дружини, яка не могла рухатися. Він вирішив інсценувати пожежу у власному будинку.

На Львівщині поліція підозрює 62-річного чоловіка у жорстокому вбивстві власної дружини. Передбачається, що підозрюваний облив паралізовану жінку та всю спальню бензином та підпалив. Про це повідомила поліція Львівської області у Facebook.

Повідомляється, що чоловік інсценував пожежу. Вогонь помітили сусіди, які спробували врятувати жінку, що опинилась у кімнаті, обгорнутій вогнем. Вони винесли жінку з палаючого будинку та викликали рятувальників, які локалізували пожежу.

"Жінку з тяжкими опіками було госпіталізовано, але, попри зусилля лікарів, від отриманих травм вона померла в реанімаційному відділенні", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що слідчі повідомили зловмисника про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, а саме навмисного вбивства. Йому загрожує позбавлення волі терміном від 10 до 15 років.

"Під час пожежі підозрюваний також отримав опіки й перебуває в лікарні. Незабаром суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває, — зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, що 31 травня під Києвом чоловік кинув гранату у знайомих. Після того, як підозрюваний скоїв злочин, він намагався покінчити життя самогубством, але співробітники поліції встигли його зупинити. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

Також 27 травня повідомлялося, що у Харкові в лісі знайшли зниклу дівчинку. Для участі у пошуках маленької Віолетти із зони бойових дій в Україні приїхав батько дитини.