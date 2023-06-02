Негода у Києві: гроза та сильний вітер знеструмили частину районів міста (відео)

Погода у Києві 2 червня виявилася несподіванкою для багатьох мешканців та гостей столиці України. У місті автомобілі не можуть вільно рухатися дорогами, а в деяких районах відсутнє електропостачання.

У Києві спостерігається значне погіршення погодних умов, здійнявся сильний вітер. Відео 2 червня опублікували у соцмережах.

Внаслідок буревію гілки дерев опинилися на тротуарі. На відео можна побачити, що у місті автомобілі не можуть вільно рухатися дорогами. Також під загрозою опинилися лінії електропередач.

Погода у Києві такою залишатиметься, ймовірно, до кінця дня. На сайті Укргідрометцентру попереджали щодо грози. З огляду на це на території української столиці було оголошено I (жовтий) рівень небезпеки.

Гроза також очікується на Київщині західних областях України. Зокрема, погіршення погоди прогнозують в Івано-Франківській, Закарпатській, Житомирській, Львівській, Вінницькій, Тернопільській, Рівненській, Чернівецькій областях та на Волині.

Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна та не наближатися до них, не чіпати металеві вхідні двері, а у разі сильного вітру – триматися якомога далі від дерев та рекламних щитів, а також не паркувати поруч із ними автівки. Це дозволить уберегти себе від несподіваних ситуацій.

Бригади ДТЕК на Київщині працюють у посиленому режимі. Гроза спровокувала часткові відключення світла на території Святошинського, Оболонського та Подільського районів столиці. Також спостерігається негативна динаміка у Бучанському та Фастівському районах Київщини. Енергетики ДТЕК повідомили, що наразі перейшли у посилений режим роботи та працюють цілодобово, аби якомога швидше ліквідувати наслідки негоди. Фахівці зазначили, що складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів.

"Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі", – йдеться у повідомленні енергетиків.

Нагадаємо, 25 травня блискавка поцілила у будинок, а по суходолу пронісся смерч. Сильний дощ залив Одесу, а мешканці кількох населених пунктів області помітили стрімкий вихор.