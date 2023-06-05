Експерти Profinvestment розповіли, як обрати найкращу криптобіржу

Широкий вибір бірж криптовалют, що працюють сьогодні в індустрії, дає новачкам та досвідченим користувачам можливість підібрати платформу (або кілька) під свої потреби. Якісь пропонують нижчі комісії, якісь — унікальний функціонал, інші — вигідні можливості пасивного заробітку тощо.

Експерти Profinvestment склали рейтинг найкращих криптобірж і розповіли про фактори, на які зважають під час вибору. Під час складання рейтингу враховувалися наведені нижче фактори та особистий досвід роботи. Перелічені майданчики забезпечують високу ліквідність та безпеку, працюють кілька років без серйозних нарікань. Рейтинг призначений для ознайомлення. Перед початком роботи з будь-якою платформою проведіть власне дослідження.

Що враховувати під час вибору біржі криптовалют

До основних факторів належать:

Безпека. Вивчіть інформацію про платформу на предмет того, чи були у неї в минулому проблеми з безпекою або хакерські атаки. Ви повинні бути впевнені, що відправляєте свою криптовалюту в надійне місце. На окрему увагу заслуговує такий показник, як підтвердження резервів (PoR), наявність страхового фонду, способів захисту входу в аккаунт (2FA).

Обсяги торгів та ліквідність. Активні торги на криптобіржі означають, що ви зможете без проблем продати або купити активи в будь-який момент.

Присутність необхідних криптовалют у лістингу і можливості для використання фіатних грошей. Чи можна купити крипту з карти, чи є p2p тощо.

Якісна техпідтримка. Вона має бути швидкою і вникати в проблему клієнта, в ідеалі — відповідати його рідною мовою.

Комісії (як за торгівлю, так і за введення/виведення коштів). Збори за торгівлю на всіх біржах приблизно однакові, але за поповнення та зняття можуть суттєво відрізнятися. Також слід звернути увагу на те, чи можна їх знизити і якими способами.

Звичайно, зважати варто лише на біржі, які працюють у вашій юрисдикції. Деякі платформи націлені лише на певні країни, деякі не працюють із резидентами країн під санкціями тощо. Нарешті, певну роль при виборі відіграє зручність інтерфейсу та логічне розташування функціональних елементів.