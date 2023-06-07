"У Криму води не буде 10 років": Данілов про результати підриву Каховської ГЕС (відео)
Росіяни самі припинили подачу прісної води на півострів до повного відбудови греблі. А в окупованих районах Херсонської області до 26 тисяч осіб ризикують опинитись у зоні затоплення, сказав секретар РНБО.
Російські окупанти позбавили тимчасово окупований Крим прісної води шляхом підриву Каховської ГЕС. На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі єдиного телемарафону.
За його словами, російський теракт найближчим часом унеможливить постачання води до Криму від слова "зовсім". Постачання води до півострова буде неможливим у найближчі три, п'ять і десять років, зазначив Данилов.
Питання буде закрито, доки повністю не відбудують дамбу. Секретар РНБО додав, що підрив Каховської ГЕС росіянами був зроблений для недопущення українського контрнаступу на півдні.
В окупованих районах Херсонської області до 26 тисяч осіб можуть опинитися у зоні затоплення, зазначив він.
"Відповідає за них окупаційна влада. А (глава окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир) Сальдо зараз розповідає, як там все їде і працює, стоячи по коліно у воді", — розповів Данилов.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 7 червня заявив про неможливість допомогти українцям на окупованій Росією території. За його словами, росіяни навіть не намагаються допомогти людям.
Радник генпрокурора України Максим Попов 7 червня розповів про затоплення щонайменше трьох українських Національних парків після підриву Каховської ГЕС.