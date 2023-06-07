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"У Криму води не буде 10 років": Данілов про результати підриву Каховської ГЕС (відео)

Росіяни навіть не намагаються допомогти людям на окупованих територіях, говорив Володимир Зеленський

Росіяни самі припинили подачу прісної води на півострів до повного відбудови греблі. А в окупованих районах Херсонської області до 26 тисяч осіб ризикують опинитись у зоні затоплення, сказав секретар РНБО.

Російські окупанти позбавили тимчасово окупований Крим прісної води шляхом підриву Каховської ГЕС. На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі єдиного телемарафону.

За його словами, російський теракт найближчим часом унеможливить постачання води до Криму від слова "зовсім". Постачання води до півострова буде неможливим у найближчі три, п'ять і десять років, зазначив Данилов.

Олексій Данилов говорить про ситуацію у Криму з 22-ї хвилини

Питання буде закрито, доки повністю не відбудують дамбу. Секретар РНБО додав, що підрив Каховської ГЕС росіянами був зроблений для недопущення українського контрнаступу на півдні.

В окупованих районах Херсонської області до 26 тисяч осіб можуть опинитися у зоні затоплення, зазначив він.

"Відповідає за них окупаційна влада. А (глава окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир) Сальдо зараз розповідає, як там все їде і працює, стоячи по коліно у воді", — розповів Данилов.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 7 червня заявив про неможливість допомогти українцям на окупованій Росією території. За його словами, росіяни навіть не намагаються допомогти людям.

Радник генпрокурора України Максим Попов 7 червня розповів про затоплення щонайменше трьох українських Національних парків після підриву Каховської ГЕС.