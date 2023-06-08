"Українська к*рва": в Чехії діти плюнули в обличчя дівчинці з України (відео)

Дівчинка-біженка з України стала жертвою булінгу в Чехії. Місцеві діти влаштували травлю дитині, ображали і принижували її.

В Чехії діти влаштували дівчинці з України цькування і плюнули їй в обличчя. Відео цькування дитини виклав в мережі журналіст Віталій Глагола.

"У Чехії булінгу в школі піддалась українка за те, що вона українка. Їй плюнули в обличчя однокласники. Відео в мережу виклала мама дівчинки Поліни з Коростеня. До дівчини причепились із питанням чи вона росіянка, а після того, як вона відповіла, що українка — полились образи у в кінці їй плюнули в обличчя", — йдеться в повідомленні.

На кадрах, які зафільмувала сама дитина, вона опинилася в оточенні інших дітей, які дорікають їй, що вона росіянка. На що дівчинка сміливо відповідає чеською: "Я — українка". Після цих слів хтось із дітей назвав її "українська к*рва", а потім діти почали говорити, що Росія сильніша від України, на що дитина відповіла: "Росія — г*вно". Після цього хтось із присутніх плюнув дівчинці в обличчя.

"Наразі, як я маю інформацію, ситуацією із булінгом вже займається Посольство України в Чехії", — написав журналіст.

Пізніше з'явилася реакція на інцидент з дитиною Посольства України в Чехії.

"Посольство рішуче засуджує образливі дії, спрямовані проти української дівчинки у чеській школі. Це неприйнятне порушення, що викликає глибоке обурення і занепокоєння. Ніхто не повинен зазнавати насильства або дискримінації, особливо за національною ознакою", – заявили в посольстві.

Нагадаємо, що у Польщі прихильник Путіна напав на українку і зламав їй руку в двох місцях. Жінка з родиною відпочивала біля озера, коли до них нагодився поляк і почав ображати, вихваляючи дії Путіна в Україні.

Раніше в Польщі місцевий житель пробрався в Центр біженців з України і влаштував бійку з українцями.