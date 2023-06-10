Кличко продав свій знаменитий велосипед, з якого падав у центрі Києва (фото, відео)

GoCycle G2 вартістю близько 4 тисяч доларів було продано за 350 тисяч гривень. Мер Києва побажав новому власнику не падати із велосипеда.

Віталій Кличко виставив на благодійний аукціон свій велосипед, щоби зібрати гроші на дрони для ЗСУ. Про це мер Києва повідомив у Telegram, пожартувавши, що новий власник, як він сподівається, з велосипеда не падатиме.

У результаті велосипед GoCycle G2, вартість якого близько 4 тисяч доларів, було продано за 350 тисяч гривень. На вторговані гроші закуплять дрони для ЗСУ.

"На аукціоні IT-спільноти EVO, де збирали кошти на дрони для наших захисників, виставив свій знаковий велосипед. Той самий, на якому я колись упав у центрі міста і про це багато писали ЗМІ", — написав Кличко та побажав новому власнику велосипеда з нього не падати.

А якщо таке трапиться, то "швидко і гідно підійматися", — йдеться у повідомленні.

Фото: КГГА

Віталій Кличко продав на аукціоні свій знаменитий велосипед Фото: КГГА

Мер додав, що всього на аукціоні зібрали понад 1,7 мільйона гривень. На всі ці кошти організатори закуплять дрони для ЗСУ.

Нагадаємо, з велосипеда Віталій Кличко впав у 2016 році у центрі Києва, коли не зміг заїхати на бордюр. Фото розійшлися мережею.

У 2016 році падіння Кличка було головною новиною дня

Сам Кличко до свого падіння поставився з гумором, і їздити на роботу велосипедом не перестав.

Віталій Кличко на велосипеді Фото: Зеркало недели

"Збентежений кількістю дзвінків і питань про моє самопочуття та значущість "суперподії". Зі мною все гаразд, жодної подряпини, костюм теж цілий. Словом, не найекстремальніше падіння в моєму житті та в історії людства", — зіронізував мер, коментуючи своє знамените падіння.

У 2019 році, на інавгурацію президента Володимира Зеленського Віталій Кличко також приїхав на велосипеді, успішно об'їхавши всі пробки та затори.