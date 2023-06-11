Є загроза припливу мін: мешканців Одеси закликали не виходити на узбережжя

Вода з Дніпра змила першу лінію оборони росіян на лівому березі річки і на одеські пляжі може викинути мінно-вибухові предмети.

Після вибуху на Каховській ГЕС було змито частини оборонних рубежів російських окупантів на лівому березі Дніпра і тепер на пляжах Одеси стало дуже небезпечно. З раніше замінованих територій водою вимило багато мін, і вони попливли у бік обласного центру. Про це в ефірі телемарафону повідомив Сергій Братчук, речник Одеської ОВА.

За словами Братчука, керівництво Одещини вже звернулося до мешканців Одеси та області, щоб вони не виходили на узбережжя. Це пов'язано з тим, що до берега можуть припливти міни та інші вибухонебезпечні предмети.

"Вода з Дніпра змила першу лінію оборони ворога на лівому березі, де було дуже багато замінованих територій. І міни попливли до Одеси, одну з них уже знищили", — повідомив Братчук.

За словами речника Одеської ОВА, такі міни можуть з'явитися на будь-якому пляжі Одеси, а також на будь-якій ділянці узбережжя Одеської області. Окрім мін до берега можуть припливти й інші боєприпаси, тобто вибухонебезпечні предмети.

"Не треба ходити на море. Насправді — це заборонено, є наказ як ОВА, так і військового командування", — заявив Братчук.

Також представник Одеської ОВА повідомив про те, що в Чорне море потрапила велика кількість сміття, яке також припливло до Одеси. Хоча багато мешканців міста вирішили допомогти із прибиранням цього сміття, Братчук попередив, що цього робити не потрібно, адже існує небезпека того, що серед цього сміття можуть виявитися боєприпаси та міни.

"Існує велика загроза того, що вибухові предмети можуть бути серед сміття. Тому спочатку все перевіряють військові, а потім уже комунальні служби розпочинають прибирання", — сказав Братчук.

Нагадуємо, що рівень води у Каховському водосховищі впав до 9,35 метрів. Усього минулої доби рівень води впав майже на один метр, а з моменту підриву дамби — більш ніж на 7 метрів, повідомили у пресслужбі "Укргідроенерго".

Раніше в "Укргідроенерго" заявили про те, що навряд чи Росія зможе зруйнувати Київську ГЕС. Щоб завдати серйозних пошкоджень Київській гідроелектростанції, потрібно скинути кілька 500-кілограмових авіабомб на певну ділянку, що малоймовірно.