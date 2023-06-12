Зеленський підписав закон про встановлення Дня пам'яті та перемоги над нацизмом 8 травня

Законопроєкт №9278 регламентує проведення в Україні урочистостей та надає вихідний українцям.

День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на території нашої держави відзначатимуть 8 травня. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський, йдеться на сайті Верховної Ради.

У картці законодавчого органу зазначено, що документ було повернуто до Верховної Ради з підписом президента в понеділок, 12 червня. Норми регламентують відповідні зміни. З дня публікації у "Голосі України" ініціатива набирає чинності.

Депутати українського парламенту розглянули це питання 29 травня. Вони ухвалили законопроєкт №9278 "Про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років".

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

В Україні до 2015 року 9 травня відзначали так званий День перемоги, який не скасували ще з радянських часів. Згодом в українському суспільстві закликали представників влади виправити негативну ситуацію. Володимир Зеленський 8 травня 2023 року підписав указ згідно з яким 9 травня в Україні відзначають День Європи. Згодом він подав до парламенту законопроєкт про встановлення 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом. У документі пропонувалося встановити у цю дату вихідний.

Фокус повідомляв, як очільник Кремля Володимир Путін залишає росіян без свята 9 травня. На території Росії у низці регіонів напередодні важливої дати для росіян почали скасовувати урочисті заходи. Це відбулося у прикордонних з Україною містах, а також й у далеких населених пунктах, як Ханти-Мансійськ чи Тюмень. Участь самого кремлівського вождя на Красній площі тривалий час залишалася невизначеною. У багатьох містах Російської Федерації на площах показали лише солдатів строкової служби.