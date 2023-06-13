Виїзд із дитиною з України за кордон: у ДПСУ роз'яснили нові правила

У пресслужбі відомства наголосили, що зміни у правилах вивезення дитини за кордон торкнулися лише нотаріально завірених довіреностей на білому папері, які до 23 травня були обов'язковими для третіх осіб, що супроводжують дитину.

Батькам, які хочуть відправити своїх дітей з України за кордон у супроводі третіх осіб, потрібно подбати про нові документи, оскільки доручення на білому папері з 23 травня втрачають чинність. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби в офіційному телеграм-каналі відомства у вівторок, 13 червня.

Як вивезти дитину з України: роз'яснення ДПСУ

У профільному відомстві українцям пояснили, що після 23 травня 2023 нотаріально завірені довіреності на білому папері втрачають свою цінність.

Водночас довіреності на білому папері, оформлені до 23 травня 2023 року, діятимуть. Але разом із ними потрібно буде надати довідку для підтвердження. Ці документи перевірятимуться прикордонниками шляхом отримання довідки про підтвердження чи спростування посвідчення нотаріусом такої довіреності.

Також у пресслужбі ДПСУ наголосили, що довіреності, видані без використання спеціальних бланків нотаріальних документів на білих аркушах паперу, діятимуть під час воєнного стану та протягом місяця з дня його припинення.

Які документи потрібні для виїзду дитини за кордон

Щоб вивезти дитину за кордон, батькові чи уповноваженій особі необхідно мати такі документи :

нотаріально завірена згода батьків, якщо дитина виїжджає за кордон у супроводі третіх осіб;

документ, що підтверджує родинні зв'язки з дитиною;

закордонний паспорт дитини;

внутрішній паспорт дитини (чи свідоцтво про народження).

Хто може вивозити дитину за кордон: оновлені правила

Дитині, якій не виповнилося 16 років, під час виїзду з України мають супроводжувати батьки чи один із батьків. При цьому в умовах воєнного стану згода другого з батьків не потрібна.

Дитину також можуть супроводжувати бабуся, дідусь, мачуха чи вітчим. У такому разі родичі мають пред'явити на кордоні свідоцтво про народження дитини та документ, що підтверджує родинні зв'язки. Зауважимо, що такий документ не вимагає засвідчення нотаріуса.

Якщо батьки чи близькі родичі не можуть супроводжувати дитину під час виїзду з України, це можуть зробити треті особи. Однак тоді знадобляться:

письмова заява одного з батьків, засвідчена органами опіки;

свідоцтво про народження дитини;

документ, що засвідчує особу дорослого, який супроводжує дитину.

Чи може дитина 16 років виїжджати за межі країни без батьків

З 16 років дитині дозволено самостійно виїжджати за кордон, і дозвіл батьків для цього не потрібний. Це діє незалежно від воєнного стану.

У ДПСУ батькам нагадали правила виїзду з України з малолітніми та неповнолітніми дітьми Фото: ГПСУ

Нагадаємо, 30 травня у ДПСУ спростували чутки про заборону на виїзд за кордон для 17-річних хлопців. Відповідно до законодавства України, як зазначив заступник голови західного управління ДПСУ Ігор Матвійчук, обмеження передбачені для категорії громадян віком від 18 до 60 років, проте є винятки.

А 25 травня українцям повідомили про те, що чоловіків, які незаконно виїхали з України, каратимуть. За словами міністра Ігоря Клименка, зараз не передбачено жодних покарань для тих, хто незаконно перетнув кордон, але розробляється закон, який це регулюватиме.