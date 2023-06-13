Аронець про справу Сомхішвілі, який вимагає від Києва $100 млн: від програшу російського олігарха виграє місто та київські платники податків, — ЗМІ

Тільки завдяки розголосу і роботі журналістів та активістів суд відмовився проводити в закритому режимі засідання у справі громадянина Росії Тамаза Сомхішвілі, заявив 12 червня у своєму Facebook громадський діяч, публіцист і правозахисник Олександр Аронець. Сомхішвілі вимагає від громади Києва $100 млн або земельну ділянку, аналогічну Харківській площі, передає "Гордон".

"Відбулося чергове засідання у справі дерибану грошей київської громади російським олігархом Сомхішвілі. Це саме ця справа, через мою увагу до якої запутінські адвокати у Великобританії хочуть накласти на мене санкції. Так, це не жарт, — написав він. — Власне, росіяни та їхні так звані українські адвокати (адже не можна називатися українським адвокатом і захищати російського олігарха, якого у Великій Британії захищають адвокати [підсанкційних російських бізнесменів Аркадія та Ігоря] Ротенбергів, "Роснефти" та іранського банку) намагалися зробити шматочок Росії в українському суді та перевести слухання щодо спроби віджиму в України та громади $100 млн у закритий режим. Але громада не дала".

Аронець наголосив, що тільки завдяки розголосу і роботі журналістів та активістів суд відмовився проводити засідання в закритому режимі і гроші все ще не вирішено передати "російському кримінальному авторитету Тамазу Тобольському".

"Тому вони нас залякують і навіть наймають юристів уряду Росії, гонорари яких — це сотні тисяч фунтів стерлінгів. Я сьогодні запитав адвоката Тараса Думича, як йому в компанії путінських адвокатів? Але Думич не захотів відповідати на це запитання, а тільки з піною в роті почав розповідати, ніби це я працюю на Росію і на такого собі одіозного персонажа [екс-заступника голови Київської міськдержадміністрації Дениса] Басса, який, за його словами, зараз сидить у Москві (звісно ж, йому про це, імовірно, розповів його клієнт Сомхішвілі, який має московську прописку з часів [екс-мера Києва Леоніда] Черновецького і знає Басса. Але це настільки абсурдно, що я дивуюся, адже я, власне, і писав про те, що вся ця афера Сомхішвілі сталася завдяки Черновецькому і його тодішньому підлеглому в КМДА Денису Бассу", — підкреслив Аронець.

У матеріалі йдеться про те, що єдине рішення суду у справі, яке він назвав справедливим, — відмовити Сомхішвілі в його вимозі у Києва $100 млн або іншої ділянки під забудову, аналогічної Харківській площі.

"Тобто єдиний, хто виграє від програшу російського олігарха, — це місто Київ і київські платники податків, адже наші гроші як платників податків не підуть до кишені росіянина, який до того ж, імовірно, на підконтрольних йому підприємствах ремонтує російські бойові літаки Су і Міг, що сьогодні вбивають українців. То до чого тут Басс? На злодієві шапка горить? Саме росіянин Сомхішвілі з корупціонером і зрадником Бассом і зацікавлені в програші київської громади. Тож стежимо далі за справою, чергове засідання якої відбудеться 11 липня. До слова, оскільки Тарас Думич так боїться присутності в залі громади, то запрошую всіх охочих приєднатися до засідання 11 липня о 13.45 у Північному апеляційному господарському суді в Києві за адресою Шолуденка, 1а", — резюмував активіст.