Компанія COSMOLOT спрямувала до бюджету 255 млн грн за підсумками першого кварталу 2023 року

COSMOLOT за підсумками першого кварталу сплатила 255 млн грн до держбюджету, серед яких понад 23 млн грн — ліцензія, яку з лютого 2022 COSMOLOT сплачує державі наперед, 232 млн грн — податки.

У COSMOLOT зазначають: економічна стійкість країни під час війни — задача кожного бізнес-гравця ринку. Відновити та зберегти показники бізнесу — питання часу та ресурсів, свідомо посилювати економічний фронт та допомагати армії — питання відповідальної позиції перед державою та суспільством.

Зосередитись на розвитку благодійного напрямку компанії допоміг досвід перших місяців війни. Тоді COSMOLOT відповідала на запити окремих бригад, закуповувала еквіпмент, позашляховики та дрони власними силами та донатила фондам "Повернись живим" та UNITED24. Восени COSMOLOT став першим комерційним брендом, що підтримав українську компанію UA Dynamics, яка розробляє та виготовляє багаторазові ударні дрони Punisher. А у грудні 2022 компанія започаткувала military-tech проєкт Brave Inventors. Це платформа, яка поєднує розробників і виробників воєнного часу, а також усі зацікавлені у зміцненні фронту сторони. Головна мета Brave Inventors — забезпечити фронт найновішими розробками воєнного часу, що посилять обороноспроможність країни та стати бустером для розвитку військової промисловості України.

Крім того, компанія COSMOLOT першою серед гравців грального ринку перерахувала 1 000 000 грн ДСНС на допомогу постраждалим від Каховської трагедії.

Загальна сума допомоги від COSMOLOT з початку війни сягнула понад 25 млн грн. Компанія перерахувала до благодійних фондів та організацій понад 18 млн грн, а також самостійно закупила тактичне та захисне спорядження для ЗСУ на 7 млн грн.

Соsmolot.ua належить товариству з обмеженою відповідальністю "Спейсікс". Ліцензію на ведення діяльності з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет видано 08.02.2021 року. Рішення КРАІЛ №34 від 02.02.2021 терміном на п’ять років.