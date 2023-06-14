В інтернаті в Дніпрі знайшли дитину зі зв'язаними руками, — Лубінець (фото)

У закладі інспектори виявили відсутність укриття, тілесні ушкодження у дітей і антисанітарні умови.

Моніторингова група з перевіркою завітала до Дніпропетровського дитячого будинку-інтернату і виявила кричущі факти поводження з дітьми. Про це у своєму телеграм-каналі 13 червня повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, у закладі інспектори побачили зв’язаних дітей, антисанітарію, тарганів в харчоблоці, відсутність найпростішого укриття.

"Моніторингова група виявила: одного вихованця у ліжку зі зв'язаними руками та застосування до підопічних фізичного обмеження без правових підстав, систематичні випадки отримання тілесних ушкоджень, підопічні потребували термінового санітарно-гігієнічного догляду, мали брудну постіль, зношений одяг", — повідомив Лубінець.

Він зауважив, що у закладі відсутнє укриття, тож під час повітряної тривоги діти просто залишаються в кімнатах чи коридорі.

Згідно з результатами моніторингу, інспектори виявили, що дітей у закладі обмежували у русі, використовуючи простирадла. чи одяг.

"Один вихованець інтернату був у ліжку зі зв’язаними руками. Персонал пояснив необхідність фіксації хлопчика нервовим нападом, який стався в нього. Водночас у медичній документації не було жодних записів про огляд дитини лікарем", — йдеться в повідомленні.

Такі дії Омбудсмен оцінив, як прояви катування та жорстокого поводження з дітьми.

Крім цього інспектори виявили систематичні випадки отримання підопічними тілесних ушкоджень.

"У доповідних записках персоналу йдеться про травмування дітей внаслідок падіння з ліжок, самопошкодження під час психомоторного збудження. Однак адміністрація не надала підтверджень щодо огляду травмованих лікарями", — повідомляють в Офісі Омбудсмена.

Лубінець наголосив, що ситуація у закладі взяв під особистий контроль.

Нагадаємо, що 7 червня Дмитро Лубінець повідомив, що окупанти мають намір перевезти українських дітей до окупованого Криму та розмістити їх поблизу військових об'єктів, щоб створити "живий щит" для своїх баз.

19 травня Дмитро Лубінець повідомив, що Україна повернула додому 14-річну дівчинку, депортовану раніше окупантами в Росію.