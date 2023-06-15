Булінг дівчинки з України в Чехії: президент Петр Павел розповів, чому зустрівся з дитиною

Чеського президента розлютило ставлення дітей до маленької біженки з України, тож він запросив її до себе, щоб показати гостинність і дружбу.

Минулого тижня президент Чехії Петр Павел зустрівся з дівчинкою з України Поліною Бутківською, яку цькували однолітки в чеській школі. Петр Павел зізнався, що коли дізнався про інцидент, його це дуже розлютило. Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо свобода".

"Я мав особисте почуття. І я просто вважав, що зустрітись було б правильно. Я розлютився, коли про це дізнався, і оскільки був дитячий день в Празькому замку, я подумав, що буде гарна нагода запросити її і виявити гостинність і дружбу", — сказав він.

Петр Павел засудив вчинок чеських хлопчиків і наголосив, що подібні прояви нетерпимості неприйнятні у демократичному суспільстві.

"Я засуджую знущання, приниження та насильство в школах. А у випадку дитини, якій довелося залишити свою країну та друзів через війну, і якій ми запропонували безпечний притулок, особливо соромно", – зазначив Павел.

Нагадаємо, що інцидент стався під час шкільної екскурсії. Однолітки дівчинки-біженки з України Поліни влаштували їй цькування і плюнули дитині в обличчя. Дитина зафіксувала сварку на відео, а запис в соцмережах поширила її мати.